二殯建禮儀大樓卡關逾9成居民反對 里長發起連署要求重建圖書館

北市一殯拆除後，量能全數轉移至為在大安區的第二殯儀館，為負擔業者量能，殯葬處規畫在二殯附近黎元停車場改建禮儀大樓讓業者進駐，上周舉行說明會卻遭里民反對，里長也說，市府無法保證空間會回饋里民及完全整頓里內殯葬業者，里民逾9成反對，本周發起連署要求停止規畫，重建原本圖書館大樓，已有近300人簽署連署書。

黎元停車場早期為區民活動中心，有超市、圖書館等，因海砂屋拆除後，考量停車需求大暫做停車場。一殯拆除後，為負擔量能，殯葬處規畫改建禮儀大樓，讓業者進駐並於地下增建停車場舒緩交通問題，日前舉行說明會卻遭居民反對。

黎元里長蘇偉彬表示，一殯遷移過來後，量能明顯增加，當時殯葬處規畫蓋禮儀大樓有來詢問他的意見，雖當下沒有反對，但有表明希望能以在地里民為優先考量，包涵大樓是否有空間回饋里民，包含過去圖書館、活動中心、超商能否回復，市府卻都沒辦法保證，加上里內長輩多，多少忌諱成為大家反對主因。

蘇偉彬說，里內居民生活品質長期受到殯葬業者影響，特別是臥龍街118巷會館叢立的情況讓附近交通混亂，殯葬處說要設禮儀大樓讓業者進駐，卻沒辦法保證能整頓周邊殯葬業者，還給居民安靜居住環境。逾9成居民反對，目前也在里辦連署，要求停止規畫禮儀大樓，重建原本圖書館大樓，今天是第二天已有近300人來簽名。