塭仔圳配地「地面師」來詐騙 新北地政局呼籲年底公布草案為準

新北市長侯友宜任內重要政績新泰塭仔圳重劃案，第一區已進入土地分配作業中，但不肖之徒趁機詐騙地主，還發生台版「地面師」犯罪集團鎖定地主進行詐騙，新北市地政局今呼籲10月1日起僅受理第二區配地諮詢，第一區配地將以今年底公布土地分配草案為準，提醒地主切勿聽信任何傳言，維護自身權益。

新北市地政局指出，塭仔圳第一區面積276.6公頃，重劃後土地分配攸關該區4千多名地主的權益，為讓民眾了解土地分配相關規定，已於去年3月及11月分別舉辦土地分配規定說明會及土地分配原則說明會，並受理一區地主申請土地合併或個別分配，過程中為求公平、公正、公開透明，政風室人員因此全程參與相關作業。

但配地攸關地主數百甚至數千萬權益，近期當地出現亦稱「地面師」的不肖之徒，聲稱可影響配地結果、能決定分配位置等謠言，趁著地主急於獲得好地段的心態進行詐騙。地政局呼籲地主提高警覺，千萬不要聽信有心人士惡意造謠，以免受騙上當導致自身權益受損，一切配地草案資訊，以地政局通知、公告為準。

新北市議員李宇翔表示，地面師出現主要來自於「資訊不對稱」及地主希望「土地配得好區位」的心態，要杜絕這類詐騙案件僅呼籲民眾小心並無太大幫助，市府各單位及地政局公務員要嚴守行政原則，切勿因受特定人士關切而改變作法，才能有效杜絕塭仔圳發生的地面師詐騙。

地政局表示，第一區已於今年5月31日起禁止土地移轉、設定負擔等處分行為，市府也立即就現有地籍權屬狀態依分配原則辦理土地分配作業中，預計今年底配地草案出爐，屆時也會主動通知地主並召開說明會。 在公布第一區的配地草案前，不會對外提供任何資料，也不會針對配地狀況發表說明。

此外，因一區土地已不能再有任何變更或處分行為，一區地主或代理人已無相關諮詢之必要，為確保市府公正獨立的配地作業空間，10月1日起僅受理第二區的配地諮詢；目前第二區正受理地主申請合併及個別分配，至10月31日截止申請並在11月禁止土地移轉。