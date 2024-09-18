基泰大直案蔣萬安下令查開挖中工地 逾2千處有13件不合格

北市基泰建設去年9月施工不慎，造成鄰宅傾斜、下陷，市長蔣萬安宣布損鄰規則6大新制，第6點地下室開挖階段，工地每月徹底檢查，建管處當月即委託四大公會逐案至現地檢查，截至8月31日前已檢查逾2千件，其中12件不合格以改善、1間尚在改善中。

建管處委託中華民國大地工程技師公會、台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會、台北市建築師公會，針對地下室開挖階段工地含擋土壁施作，去年9月起每月逐案至現地檢查各項安全觀測監測值、擋土壁施作、開挖及支撐施作等項目，截止今年8月共檢查2192件。

建管處說，會要求檢查不合格的工地暫時停止施工，釐清改善，待原檢查公會複查合格後，才能繼續施工，每月檢查結果建管處也將公告於建管處網站。其中，12件不合格者已改善完成，8月檢查1件不合格尚在改善中。

建管處強調，工地承、監造人及專任工程人員應本於建築法等相關規定的法定責任，隨時提高警覺，確實加強各項安全及防護措施檢查，如經查獲有影響公共安全、公共交通者，將依建築法加重裁罰並勒令停工，直到改善為止，以維護市民安全。