大學生租屋 雙北教戰避免踩雷

大學生租屋問題屢見不鮮，新北、台北地政局為遏止亂象，分別透過訪視、座談會方式，教戰如何避免踩雷，新北去年迄今累計訪視18名學生，效果有限。民代建議，除要提高訪視誘因，建議要有平台供學生迅速找到問題解答，精準對症下藥。

新北地政局說明，訪視沒有強制性，徵得學生、房東同意後，地政局會同警察、消防人員到場，除檢視契約，也會察看環境是否有治安死角、消防安全疑慮，缺失會通知房東改善，並通知家長訪視結果。房東會顧慮租約內容被檢視，學生擔心會衍生課稅等問題影響租金。

「好的政策，就繼續努力。」汪禮國說，接下來宣傳上會強調不影響課稅及租金，也與學校端討論，看能否祭出酌加操行分數等誘因，精進這項政策的推行成效。

近期大專院校開學是重點時期，新北地政局地價科長蕭湘君說，為加大力道推動租屋訪視，今年初即發文給境內所有大專院校，尋求學校支持或辦校園講座，包含淡江、輔大、台北大學等校，都已建立合作默契。

北市也有類似作法，舉辦大專院校校園租屋健檢、學生租約安全宣導等，也搭配活動擺攤方式，為學生個別檢視租屋契約是否有不合理之處。

新北市議員廖宜琨指出，學生租屋常碰到房東壓榨、掉入契約陷阱等，卻求助無門，市府光訪視難以改變問題，應架設相關平台或單一窗口，學生遇上問題可迅速協助解決。新北市議員陳儀君說，地政局主動出擊值得肯定，要設法提高誘因，並將訪視資訊化為後續政策檢討的養分。