平溪路燈掉落砸傷夫妻 公所判賠493萬

新北市平溪區靜安吊橋的路燈掉落，砸傷遊客黃姓夫妻，基隆地院判區公所應賠償493萬多元，可上訴。平溪區長李天民說，將通盤考量區公所立場及當事人權益，研議後續處理方式。

判決書指出，黃姓夫妻2021年9月15日到平溪旅遊，在靜安吊橋南山端出入口石墩處，遭掉路的路燈砸中受傷，2人求償醫療、交通、工作損失、勞動力減損及精神慰撫金，合計724萬多元。

平溪區公所答辯，事發當天2人未上救護車就醫，應舉證所述傷害與事故有無因果關係，若公所應負賠償責任，也請法院審酌對方求償金額合理性。

法官依據警、消當天工作紀錄內容，確認黃姓夫妻在靜安吊橋遭上路燈擊中，2人都有頭部外傷等傷勢。函詢黃姓夫妻就醫的醫院，傷勢及病症是否因路燈砸中造成，依醫院函覆內容，認定有因果關係，平溪區公所應負損害賠償責任。

法官審視相關事證，判決黃男可求償醫療費、交通費、不能工作損失和精神慰撫金，合計26萬7939元。黃妻可求償醫療費，未來需支出醫療器材費（助聽器）、交通費、勞動力減損和精神慰撫金，合計466萬7459元，夫妻共493萬元。

李天民表示，收到判決書，了解判決理由後，會通盤考量公所立場及當事人權益，研議後續處理方式。發生意外後，公所即對當事人表達關懷之意，持續加強路燈等公共設施維管作業，防止類似事件再發生。