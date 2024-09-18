北市人口續跌 第3副市長仍無著落

台北市去年人口回升至250萬人以上，可增設第3名副市長，未料1年多來人選遲無著落，人口逐月遞減，今年8月僅剩250萬2093人，最快9月底又將跌破250萬以下。市府表示，今天下午將開人口對策委員會，持續努力推動樂生、助養、宜居等政策。

北市人口數在前市長柯文哲任內一度跌破250萬人，因先前疫情期間許多市民在國外遭遷出戶籍後陸續恢復，加上市長蔣萬安上任後推生育獎勵加碼、友善生養育政策等，去年5月回升至250萬以上。

不過北市發現今年起人口逐月遞減，1月還有251萬1291人，此後一路走下坡，評估最快9月底就可能跌破250萬大關。

據了解，如果蔣萬安在人口跌破門檻前任命第3副市長，即使未來人口不足，仍可維持到在他市長這一任結束。

國民黨議員李明賢透露，包括台大前校長管中閔等人都曾獲推薦，但「太多人在搶、很多人推薦」讓蔣萬安遲未決定，蔣態度過於謹慎，應該要先補人，否則副市長李四川最快明年初可能參選新北市長，若屆時副市長僅剩林奕華，恐影響市政。

民進黨議員林延鳳指出，過去她質詢第三副市長還沒到位，被反譏「高雄也是」，還誣稱她「雙標」，如今高雄第3副市長李懷仁已上任近4個月；蔣萬安用人慢好幾拍，人口政策又失能，再不改進，第3副市長恐將成泡影。

「救少子化還是得多管齊下」北市民政局長陳永德分析，這幾個月的人口流失，以遷移到新北及桃園等外縣市最多，許多民眾選擇住在房價相對低的新北、桃園，再通勤往返台北市工作；友善生養環境、友善職場、降低高房價，提供足夠社會住宅給年輕人等，讓年輕人可以定居生活。

北市府副發言人李政軒表示，市府每3個月邀外部專家學者開人口對策委員會，本周開會預計在既有的樂生、助養、好住等政策上，進一步探討友善育兒職場、銀髮樂活等議題。