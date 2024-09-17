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年5億噸水流大海遭監院糾正 翡管局曝原因：水庫具這3功能

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安先前前往翡翠水庫視察。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安先前前往翡翠水庫視察。記者黃義書／攝影

翡翠水庫供應大台北民生用水，不過有監委調查發現，翡翠水庫實際提供民生用水僅30.08％，扣除防洪運轉所需洩洪等，仍過半數55.72％、年約5億噸流向大海，糾正水利署、及台北翡管局。翡管局回應，是因除了翡翠集水區水源豐沛；另也基於大壩安全、蓄洪防災等，水庫有必要調節性放水；至於放水時，也會儘可能「水力發電」充分利用水資源。

監察委員蕭自佑、賴鼎銘、葉宜津指出，水利署負責整合各區水源，翡翠水庫也支援板新水廠所需用水，減輕石門水庫壓力，但監委認為，北水處原水取用策略是優先取南勢溪，當南勢溪原水量不符所需 ，才請翡管局發電放水再取用其尾水，造成翡翠水庫蓄留北勢溪水源，過半數以上僅能放水發電後流向大海，未能再予有效運用。

翡翠水庫管理局表示，翡翠集水區平均年降雨量3800毫米，約台灣平均年降雨的1.5倍以上，水庫水源較為豐沛，由於翡翠水庫是多功能水庫，兼具民生供水、水力發電及蓄洪防災等三大功能。

對於水力發電利用率達90%以上，民生供水利用率僅30%，被糾正不盡理想，翡管局表示，主要是因目前下游需求端(大台北供水區域)每日需水量有限，每日需水量約250至270萬噸，對於枯水期鄰近石門、新山兩水庫水情吃緊時，翡翠水庫也會儘可能以最大量協助供水，每日再增加約80萬噸，截至目前，翡翠水庫服務大台北地區人口已達600萬人。

翡管局表示，翡翠水庫未來仍將持續配合中央經濟部水利署之水資源規劃調度，以及等待中央主管機關推動「三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫」及「汐止-基隆聯通管」完成之後，翡翠水庫將可再增加供水地區及供水量，提升供水利用率。

水利署 石門水庫 翡翠水庫

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