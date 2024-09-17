回響／獨老列冊比低 民代籲集中資源讓長者外出是關鍵

本報今「社安網漏洞 獨老列冊比率偏低」專題報導引發各界回響，民代建議，獨老都應列冊，中央到地方也應集中資源讓長者走出來，建立關係網就能獲更多關懷，也應結合鄰里或社團系統幫忙追蹤，才能更全面了解獨老情況。

高齡化海嘯來襲，如何掌握獨老名單，成為各縣市政府當務之急。新北市今年7月底列冊獨老有7528人，占全市老年人口75萬人1％左右，民代質疑與實際現況不符，也擔心有不少處在邊緣的黑數。

立委葉元之表示，其實有獨居的都應列入，畢竟現在健康的不代表以後就也都健康；根本問題還是要長者走出來，否則都待在家裡就很難掌控情況，若在家中出了事情也沒人知道。

葉元之認為，針對獨老資源應該要整合，像現在雖然有銀髮據點等，但常常有一搭沒一搭，資源既然砸下去就要做到好，要有系統的舉辦長者活動，並設有誘因，只要長者出門，就會建立起彼此的關係網路，彼此就容易互相關懷，政府可結合長者同儕力量，讓獨老能獲照顧。

葉元之提到，他過去擔任議員期間即倡議設立高齡事務局，不過當中困難關鍵還是在與中央部會難以對接，因為從中央到地方對獨老預算都是多個單點，沒有系統性整合，這也是問題所在。

新北市議員李翁月娥建議，應請社會局、各公所社會課從心普查一次，可藉由鄰里系統追蹤，其實里長都很清楚哪邊住獨老；另外像是一些協會也有在為獨老送餐，彼此都有感情，一兩天沒看到都不行，因此社會局也應與協會結合，了解獨老情況。

李翁月娥提到，社會局過去曾針對愛心團體訪視編列一年一億的預算，但最後僅用一至兩千萬，主要就是門檻太高，社會局應把門檻降低，讓更多有關心獨老的社團能參與；或者乾脆把預算移去給社工，他們在前線是最需要資源的。

新北社會局長李美珍認為，分流、分級才是比較進步且可行的方向，在社福推動過程中，服務非自願性案主是最困難的，一律列冊可能產生民怨，許多健康長輩不希望生活被打擾，統統列冊，可能引發反彈。

李美珍分析，各縣市對獨老列冊條件不同，新北設定條件是65歲以上獨居老人且無直系親屬住新北，或同住家屬缺乏生活自理能力，挖掘獨老的管道來自鄰里系統、社區志工、醫院、社區藥局、待用餐、社區管委會、郵差等。