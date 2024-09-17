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北市青年局拜訪美國各大名校 推國際實習生交流計畫
台北市長蔣萬安日前出訪美國，青年局隨行拜訪各個大學，期盼尋求在國際實習生、論壇及工作坊等項目上的進一步合作。局長殷瑋表示，今年暑期青年局已啟動國際實習生計畫，將持續推動國內青年出國競賽與展演補助、海外實習及體驗學習、留學貸款等計畫，提供走向國際的機會。
北市青年局長殷瑋前往普林斯頓大學，拜訪亞洲普林斯頓計劃「Princeton in Asia (PiA) 」以及國際交流辦公室「Office of International Programs」，與PiA更簽署合作意向書，雙方表達高度合作意願，最快明年可安排學生來局實習。
麻省理工學院部分，青年局與開放學習部門「Open Learning」和國際科學與技術倡議「International Science and Technology Initiatives（MISTI）」進行交流。Open Learning盼透過合辦Bootcamp或工作坊等形式，促進學生國際交流，MISTI則期待與青年局共同推動國際實習生交流計畫。
在前往蔣萬安母校賓夕法尼亞大學（UPenn），青年局也與UPenn國際事務部門「Penn Global」接洽，探討潛在合作項目。以今年首次接待2位哈佛大學實習生的成功經驗為例，希望未來實習生在2個月的暑期實習期間，能夠深入參訪和研究台北的各項政策，並與在地實習生合作，促進文化交流。
殷瑋表示，此次訪美希望將世界帶來台北，也將台北推向世界，推動國內青年出國競賽與展演補助、海外實習及體驗學習、留學貸款等計畫，為台灣青年提供更多走向國際的機會。未來青年局將持續強化台北與全球的青年聯繫，促進年輕人與世界的交流與互動。
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