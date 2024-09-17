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靜安吊橋路燈砸傷遊客判國賠近5百萬 平溪區公所：加強路燈維護

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市平溪區靜安吊橋的路燈掉落，砸傷黃姓夫妻，基隆地院判區公所應賠償493萬多元，可上訴。平溪區長李天民今天說，將通盤考量區公所立場及當事人權益，研議後續處理方式。

黃姓夫妻2021年9月15日到平溪旅遊，在靜安吊橋南山端出入口石墩處，被掉路的路燈砸中受傷，2人求償醫療、交通、工作損失、勞動力減損、未來需支出醫療器材費和精神慰撫金，合計724萬多元。

平溪區公所指出事發當天，2人未上救護車就醫，公並無受傷，應舉證所述傷害與這起事故有因果關係。若區公所應負賠償責任，也請法院審酌對方求償金額合理性。

法官依據警、消當天工作紀錄內容，確認黃姓夫妻在靜安吊橋遭上路燈擊中，2人都有頭部外傷等傷勢。函詢黃姓夫妻就醫的醫院，傷勢及病症是否因路燈砸中造成，依醫院函覆內容，認定有因果關係，平溪區公所應負損害賠償責任。

法官審視相關事證，判決黃男可求償醫療費、交通費、不能工作損失和精神慰撫金，合計26萬7939元。黃妻可求償醫療費，未來需支出醫療器材費（助聽器），交通費，勞動力減損和精神慰撫金，合計466萬7459元。

李天民表示，在收到判決書，了解法官判決理由後，會通盤考量區公所立場及當事人權益，研議後續處理方式。發生意外後，區公所即對當事人表達關懷之意，並持續加強路燈等公共設施維護管理作業，防止類似事件再發生。

黃姓夫妻到新北市平溪遊玩時，在靜安吊橋被掉落的路燈砸傷，訴請國家賠償。基隆地方法院審理後，判決平溪區公所應賠償2人共493萬多元。聯合報系資料照片
黃姓夫妻到新北市平溪遊玩時，在靜安吊橋被掉落的路燈砸傷，訴請國家賠償。基隆地方法院審理後，判決平溪區公所應賠償2人共493萬多元。聯合報系資料照片
黃姓夫妻到新北市平溪遊玩時，在靜安吊橋被掉落的路燈砸傷，訴請國家賠償。基隆地方法院審理後，判決平溪區公所應賠償2人共493萬多元。聯合報系資料照片
黃姓夫妻到新北市平溪遊玩時，在靜安吊橋被掉落的路燈砸傷，訴請國家賠償。基隆地方法院審理後，判決平溪區公所應賠償2人共493萬多元。聯合報系資料照片

吊橋 平溪

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