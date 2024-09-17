離譜！台中南區這路口綠燈左轉這原因「0秒差」惹民怨

台中市南區東興路一段與建國南路是特殊時相路口，民眾陳情，路口綠燈40多秒，但車流量大到左轉車找不到空檔左轉因而造成堵車、交通混亂，批評特殊時相設計竟成「零秒差」，實在很離譜；民進黨台中市議員張芬郁、陳雅惠獲報邀集交通局會勘後，決定調整為「綠燈早開」8秒鐘，再持續滾動修正調整。

張芬郁說，接獲民眾陳情，開車從大里區行經工學路接東興路，抵建國南北路路口時，在內側車道準備左轉建國南路，綠燈亮時對向車道也同步綠燈直行，但路口綠燈僅40多秒，根本沒有充裕的時間及空檔左轉，批評「零秒差」的特殊時相設計，實在很離譜。

民眾表示，若轉不了被迫前行到東興、建國北路口等待左轉，但該路口有科技執法，民眾怕吃罰單，行車更加謹慎、遲疑，路口特殊時相綠燈，只延遲晚閉燈綠10秒，順利左轉車有限，造成該路口上下班時段，總是堵車、行車秩序混亂。

張芬郁指出，特殊時相號誌標準配備，就是要有左、右轉箭頭燈，或直行箭頭等燈號，但東興、建國南北路路口都沒有，特殊時相只設計了半套。強調桃園市及台南市的特殊時相，在綠燈提早開或延遲路口燈號號旁，加掛了宣導標牌或左轉箭頭燈，讓用路人更清楚，台中應該多學學。

陳雅惠認為，東興路、建國南北路口，上下班尖峰時段經常堵車，該路口為「斜角式」十字路口，市府交通局要積極配合即將完工建國北路車道拓寬工程，重新檢討車道及特殊時相交通號誌規劃設計，以免用路人不查，在科技執法路口，吃上交通違規紅單。