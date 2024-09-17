快訊

大學城周邊租屋熱度降 專家直指3因素改變市場

彰化45歲男坐超商沙發休息猝死 32小時被休假消防員發現呈屍斑

聽新聞
0:00 / 0:00

北市人口10年少20萬 蔣萬安救少子將開人口對策會議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
受高齡、少子化影響，台北市人口數從1985年以來，首度在2022年、前市長柯文哲任內首度跌破250萬，降至248萬多人。本報資料照片
受高齡、少子化影響，台北市人口數從1985年以來，首度在2022年、前市長柯文哲任內首度跌破250萬，降至248萬多人。本報資料照片

受高齡、少子化影響，台北市人口數從1985年以來，首度在2022年、前市長柯文哲任內首度跌破250萬，降至248萬多人，好不容易市長蔣萬安上任，去年底北市人口數回歸到251萬1886人，但之後又持續下降，為了救少子，北市府本周將召開最新一次人口對策委員會議，持續因應對策。

北市府副發言人李政軒表示，市府長期追蹤關注、定期每三個月邀集外部專家學者、召開人口對策委員會研擬因應對策，本周將召開最新一次會議，預計在既有的樂生、助養、好住等政策成果之上，也將探討友善育兒職場、銀髮樂活措施等議題。至於第三位副市長，李政軒表示，市府如果有任何人事相關的安排，也一定會向外界說明。

根據台北市歷年的人口數統計，台北市近40年的總人口數，在1990年時達最高，總人口數為271萬9659人，近30年都維持在260萬人口左右，甚至在前市長郝龍斌最後一年、柯文哲上任第一年，台北市人口數一度達270萬。

不過柯文哲上任第二年，高齡、少子問題，加上疫情期間許多人在國外的市民遭遷出戶籍，導致台北市的總人口在2021年，由前一年的260萬多人大幅降至252萬多人，更因少子等因素，北市人口數在隔年2022年降至248萬多人。

北市府 少子化 柯文哲 蔣萬安

延伸閱讀

第3副市長無影？藍：蔣萬安用人謹慎 綠：第3副手恐泡影

獨／等嘸蔣萬安第3副手 北市人口最快月底恐又跌破250萬

【即時短評】美國行鋪政治想像卻留疑問 因蔣萬安天命未到？

蔣萬安任內首度訪美奠根基 藍營人士觀察：這一點很不一樣

相關新聞

國土署指地方長年沒輔導寺廟合法 侯友宜一句回應

據統計，新北現已有939間寺廟登記，但仍有3000間隱身在民宅的神壇，國土計畫法明年將上路後，新北市長侯友宜日前曾指實施...

北市人口10年少20萬 蔣萬安救少子將開人口對策會議

受高齡、少子化影響，台北市人口數從1985年以來，首度在2022年、前市長柯文哲任內首度跌破250萬，降至248萬多人，...

超商衛生棉買1送1 台北市生理用品兌換券無法使用挨批

北市府推生理用品兌換券，讓國中、小女學生兌換生理用品。有民眾反映，每月2張100元面額的生理用品兌換券無法與商家優惠活動...

離譜！台中南區這路口綠燈左轉這原因「0秒差」惹民怨

台中市南區東興路一段與建國南路是特殊時相路口，民眾陳情，路口綠燈40多秒，但車流量大到左轉車找不到空檔左轉因而造成堵車、...

中秋限定霞海月老駐駕林園 異國佳偶現身證明「千里姻緣一線牽」

今為中秋，適逢掌管姻緣之神月老生日，新北延續18年來傳統，結合台北霞海城隍廟、林本源園邸邀請城隍爺及夫人、月老駐駕，讓民...

新北大道三、四段道路銑鋪 20至22日夜間封路將交維

新北大道三至四段車流量大，道路已經出現破損及凹陷，新北工務局表示，為提升車道品質，將於9月20日、21日、22日晚間10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。