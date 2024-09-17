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北市人口10年少20萬 蔣萬安救少子將開人口對策會議
受高齡、少子化影響，台北市人口數從1985年以來，首度在2022年、前市長柯文哲任內首度跌破250萬，降至248萬多人，好不容易市長蔣萬安上任，去年底北市人口數回歸到251萬1886人，但之後又持續下降，為了救少子，北市府本周將召開最新一次人口對策委員會議，持續因應對策。
北市府副發言人李政軒表示，市府長期追蹤關注、定期每三個月邀集外部專家學者、召開人口對策委員會研擬因應對策，本周將召開最新一次會議，預計在既有的樂生、助養、好住等政策成果之上，也將探討友善育兒職場、銀髮樂活措施等議題。至於第三位副市長，李政軒表示，市府如果有任何人事相關的安排，也一定會向外界說明。
根據台北市歷年的人口數統計，台北市近40年的總人口數，在1990年時達最高，總人口數為271萬9659人，近30年都維持在260萬人口左右，甚至在前市長郝龍斌最後一年、柯文哲上任第一年，台北市人口數一度達270萬。
不過柯文哲上任第二年，高齡、少子問題，加上疫情期間許多人在國外的市民遭遷出戶籍，導致台北市的總人口在2021年，由前一年的260萬多人大幅降至252萬多人，更因少子等因素，北市人口數在隔年2022年降至248萬多人。
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