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國土署籲輔導寺廟合法 侯友宜盼中央地方齊解決

中央社／ 新北17日電

國土計畫法將上路，地方擔心衝擊未合法寺廟。國土署說，新北市府應落實輔導工作、更積極協助既有寺廟問題。新北市長侯友宜說，地方政府一直很努力，期待中央與地方共同解決。

媒體報導，侯友宜先前在市政會議指出，內政部預告國土計畫土地使用規範，未來實施後可能有許多寺廟無法合法，且會一直被罰款。

新北市府民政局長林耀長告訴中央社記者，目前新北市共有900多間寺廟登記在案，另有近3000間神壇尚未合法化。未登記原因很多，可能與土地產權糾紛、占用國有地或私有地、位處1樓不符獨棟規定等因素有關。

國土署昨天透過新聞稿回應，國土計畫不影響宗教建築輔導合法，既有宗教建築本來就可循現有區域計畫法相關規定申請用地變更。但部分宗教建築位在第一級環境敏感地區，依法無法申請土地變更。

國土署說，地方政府未能依現行申請合法機制，落實輔導工作，導致這項問題累積長達數十年未解，呼籲新北市府應更積極協助既有寺廟問題。且許多土地議題，地方政府本該基於權責協助民眾辦理，而非將問題都歸咎於國土計畫法上路。

侯友宜今天上午至林口洪福宮參拜後接受媒體聯訪時針對國土署說法表示，寺廟不僅是地方信仰，也是社會祥和重要力量，所以讓寺廟合法化是大家的目標，地方政府一直很努力希望讓寺廟合法，也期待中央跟地方合作，共同解決問題。

此外，針對聯合報報導6都獨居老人列冊比率低問題。侯友宜說，新北市一定要做好詳細評估後列冊，也會啟動鄰里互相通報機制，讓各關懷據點隨時主動關心長者，並隨時調整所有機制，希望不要遺忘每1個人。

媒體詢問針對民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭收押禁見，國民黨內部對藍白合有不同意見。侯友宜說，大家在自己工作崗位上為國家、人民努力做事，國家就可以更進步。

侯友宜 國土署

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