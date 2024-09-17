新北大道三、四段道路銑鋪 20至22日夜間封路將交維

新北大道三至四段車流量大，道路已經出現破損及凹陷，新北工務局表示，為提升車道品質，將於9月20日、21日、22日晚間10時至隔天清晨6時做道路銑鋪工程，施工期間將實施彈性交維，保留部分車道通行，用路人須依指示牌並配合現場交維管制人員指揮。

養工處指出，新莊新北大道三至四段是連接泰山、三重的重要通路，交通量十分龐大，這次鋪面銑鋪工程採用較一般鋪面材料更粗的1英吋骨材級配及黏度較高的改質瀝青鋪築，可提供足夠材料強度，達到提升路面使用年限並能降低日後維護頻率的效果。

養工處說明，施工期程排定9月20日、21日、22日，為期3天。20日晚上10時至凌晨0時將施作新北大道三段（新知六路至五工六路）雙向慢車道，快車道仍可通行。

21日凌晨0時至早上6時，將施作新北大道三段往泰山方向雙向慢車道（五工六路至中港南路），台一高架及平面道路保留4線雙向快車道通行。晚上10時至凌晨0時施作新北大道三段往泰山方向一線道（新知六路至五工六路快車道），交維布設由五工路至五工六路範圍，採車道半半施工，保留慢車道及開放部分快車道供通行。

22日凌晨0時至早上6時，施作新北大道三段往泰山方向一車道（五工六路至中港南路），再迴轉施作往新莊方向一車道（中華路口區間快車道含十字路口），此時段封閉台一高架（五工六路）匝道出口，台一高架上通行車輛需直行由台一高架（三重區新北大道一段）匝道出口通行，其它平面道路既有通行車輛則調撥至慢車道及開放部分快車道供通行。晚上10點時至次日早上6時，施工範圍為新北大道三段往三重方向一線道快車道（中華路至福壽街），亦採車道半半施工，仍保留慢車道及開放部分快車道供通行。