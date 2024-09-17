中秋限定霞海月老駐駕林園 異國佳偶現身證明「千里姻緣一線牽」

今為中秋，適逢掌管姻緣之神月老生日，新北延續18年來傳統，結合台北霞海城隍廟、林本源園邸邀請城隍爺及夫人、月老駐駕，讓民眾今免跑台北，在板橋林家花園就可參拜月老，現場除有市集及多元民俗體驗外，也請到兩對異國佳偶「現身說法」，讓民眾感受月老的靈驗及祝福。

新北文化局今於國定古蹟林本源園邸舉辦「中秋月圓、情牽林園」活動，活動開始前特別從園外迎請台北霞海城隍廟城隍爺、城隍夫人及月老駐駕至園內，除有本國舞龍舞獅，也邀請日本舞獅、沖繩鼓技團表演；在諸神駐駕後，也特別邀請兩對佳偶，分別為台灣日本及台灣德國的夫妻還願及見證。

嫁給德國伴侶的陳小姐分享，自己先前因為感情不順，在林家花園工作時向月老許願，最終覓得良緣，嫁給了德國丈夫，真的是「千里姻緣一線牽」；她還笑稱，兩人認識快7年，今天來還願也來求保佑。迎娶日本伴侶的見證者則說，自己先前也來拜月老，在事業穩定後就與日本筆友牽起好姻緣。兩對結婚都為3年多，眾人都為如此異國情緣感動。

新北文化局副局長于玟表示，林本源園邸自2007年起舉辦「霞海月老來林園」活動，已連續第18年邀請，今年活動特別設計了參拜祈福、塔羅、線上解籤及揮毫贈姻緣籤詞等多元的民俗體驗，還有「愛情市集」，讓民眾享受創意手作與古早味甜點，體驗傳統與現代文化的交融。

活中上，園方獻上板橋在地特製月老生日蛋糕，由台北霞海城隍廟管理人陳文文帶領，與現場民眾一起為月老祝壽，並邀請到新北市傑出演藝團隊「亦宛然掌中劇團」演出「巧遇姻緣」。