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新北獨老列冊僅1% 侯友宜指隨時調整：別遺忘每一個人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午赴林口洪福宮參拜。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今上午赴林口洪福宮參拜。記者劉懿萱／攝影

孤獨老死悲劇頻傳，我國老年人口逾440萬，但全國僅列冊5萬3千多位長者需關懷，其中新北75萬長者人口，列冊僅占1％。新北市長侯友宜今表示，獨居老人越來越多，新北所有志工、關懷、通報及評估，會隨時做好調整，希望不要遺忘每一個人。

本報報導，新北市約有75萬的老年人口，列冊僅占1％，獨居老人列冊比率低恐成社會安全網漏洞。針對未來是否將檢討列冊標準，侯今說，新北會做好詳細評估，評估以後就會列冊，包括啟動鄰里互相通報機制，讓各關懷據點主動去關心老人家等。

侯表示，面對獨居老人越來越多，新北所有志工、關懷、通報及評估，會隨時做好調整，希望不要遺忘每一個人，孤獨的長輩們他們一輩子奉獻給這塊土地，在人生晚年新北會盡全心全力把他們照顧好。而新北有全國最多的銀髮俱樂部，有更多關懷照顧據點，甚至有日照中心近一百處，透過政府的力量，讓長輩們能夠走出家裡，大家共餐、唱歌、跳舞過開心的人生。

獨居老人 老年人口

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