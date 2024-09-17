超商衛生棉買1送1 台北市生理用品兌換券無法使用挨批

北市府推生理用品兌換券，讓國中、小女學生兌換生理用品。有民眾反映，每月2張100元面額的生理用品兌換券無法與商家優惠活動併用，反而使用現金更為優惠。教育局則說，若要使用門市優惠必須轉換購物金系統，因超商仍有合約，將另外研議從兌換券改為補助券的做法。

為避免每月購買生理用品，造成女性經濟壓力導致「月經貧窮」，北市府推動生理用品兌換券政策，讓國中、小女學生兌換生理用品。

但有民眾反映，每月2張100元面額的「生理用品兌換券」，無法與商家優惠活動併用，像是超商「指定衛生棉買1送1」，2包99元優惠就無法使用，持兌換券還是只能換1包，造成使用現金購買反而較為優惠的亂象。

北市議員林珍羽指出，該亂象除有損市府補助女性生理用品原意，亦增加女性使用時困擾，更引發民眾該政策時為圖利廠商之誤解。國內有類似政策縣市，如台中市、彰化縣，生理用品補助券就可與商家優惠促銷方案併用，台北市制度明顯有改進空間。

北市教育局回應，台北市2022年3月就率全國之先，推出「國中女性生理用品補助計畫」，並於2023年3月起，將補助對象向下延伸至國小高年級女學生，當年再度擴大補助對象至高中/職一年級。

教育局表示，北市府以滿足學生使用生理用品需求為原則，在多元通路方案規劃之初，即以「一券兌換一件生理用品」為需求，進行通路商招標，通路商為配合教育局「兌換生理用品」需求，還開發與台北市酷課雲接續的商品「兌換系統」。

教育局說，門市優惠活動多為短時間操作活動，並非長期優惠。北市府若要配合門市優惠，必須轉將「兌換系統」轉換為「購物金系統」；因教育局與通路商仍有合約在案，且通路商系統轉換需要時程，另台北市酷課雲平台亦需投入經費開發系統相關設計，其效益尚待評估，將會另外研議把「兌換券」改為「補助券」的做法。