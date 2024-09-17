快訊

木村拓哉到妻夫木聰 專家：台灣觀光代言人不宜年年換

圖文開箱／超輕薄行動電源！高CP附支架、磁圈 充電iPhone 16一日外出沒問題

楊桃食用藥用營養價值高，8至9分熟最好吃！但2種人千萬別吃，以免中毒

聽新聞
0:00 / 0:00

超商衛生棉買1送1 台北市生理用品兌換券無法使用挨批

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市府提供國小高年級到高中職一年級女學生每人每月2張面額100元的「生理用品兌換券」，但無法與超商優惠合併使用，造成現金比兌換券更便宜的亂象。圖／聯合報系資料照
北市府提供國小高年級到高中職一年級女學生每人每月2張面額100元的「生理用品兌換券」，但無法與超商優惠合併使用，造成現金比兌換券更便宜的亂象。圖／聯合報系資料照

北市府推生理用品兌換券，讓國中、小女學生兌換生理用品。有民眾反映，每月2張100元面額的生理用品兌換券無法與商家優惠活動併用，反而使用現金更為優惠。教育局則說，若要使用門市優惠必須轉換購物金系統，因超商仍有合約，將另外研議從兌換券改為補助券的做法。

為避免每月購買生理用品，造成女性經濟壓力導致「月經貧窮」，北市府推動生理用品兌換券政策，讓國中、小女學生兌換生理用品。

但有民眾反映，每月2張100元面額的「生理用品兌換券」，無法與商家優惠活動併用，像是超商「指定衛生棉買1送1」，2包99元優惠就無法使用，持兌換券還是只能換1包，造成使用現金購買反而較為優惠的亂象。

北市議員林珍羽指出，該亂象除有損市府補助女性生理用品原意，亦增加女性使用時困擾，更引發民眾該政策時為圖利廠商之誤解。國內有類似政策縣市，如台中市、彰化縣，生理用品補助券就可與商家優惠促銷方案併用，台北市制度明顯有改進空間。

北市教育局回應，台北市2022年3月就率全國之先，推出「國中女性生理用品補助計畫」，並於2023年3月起，將補助對象向下延伸至國小高年級女學生，當年再度擴大補助對象至高中/職一年級。

教育局表示，北市府以滿足學生使用生理用品需求為原則，在多元通路方案規劃之初，即以「一券兌換一件生理用品」為需求，進行通路商招標，通路商為配合教育局「兌換生理用品」需求，還開發與台北市酷課雲接續的商品「兌換系統」。

教育局說，門市優惠活動多為短時間操作活動，並非長期優惠。北市府若要配合門市優惠，必須轉將「兌換系統」轉換為「購物金系統」；因教育局與通路商仍有合約在案，且通路商系統轉換需要時程，另台北市酷課雲平台亦需投入經費開發系統相關設計，其效益尚待評估，將會另外研議把「兌換券」改為「補助券」的做法。

北市府 教育局 衛生棉 超商

延伸閱讀

北市腸病毒疫情連2周各降1成 中秋烤肉這兩招抗染腸胃炎

獨／等嘸蔣萬安第3副手 北市人口最快月底恐又跌破250萬

承辦國慶晚會忙找錢 請韓國瑜幫「調頭寸」 北市府回應了

國慶晚會北市府忙找錢 韓國瑜幫「調頭寸」卻卡關

相關新聞

超商衛生棉買1送1 台北市生理用品兌換券無法使用挨批

北市府推生理用品兌換券，讓國中、小女學生兌換生理用品。有民眾反映，每月2張100元面額的生理用品兌換券無法與商家優惠活動...

第3副市長無影？藍：蔣萬安用人謹慎 綠：第3副手恐泡影

台北市長蔣萬安上任後，去年5月北市人口數回升至250萬人門檻以上，得以設置第三副市長，不過至今第三副市長尚未到任，北市人...

獨／等嘸蔣萬安第3副手 北市人口最快月底恐又跌破250萬

北市人口數在前市長柯文哲任內跌破250萬以下，市長蔣萬安上任，去年5月人口回升至250萬人以上門檻，市府得設第三名副市長...

新北獨老列冊僅1% 侯友宜指隨時調整：別遺忘每一個人

孤獨老死悲劇頻傳，我國老年人口逾440萬，但全國僅列冊5萬3千多位長者需關懷，其中新北75萬長者人口，列冊僅占1％。新北...

北市第5家 信義心衛中心揭牌

現代人生活、工作壓力大，為顧及民眾心理健康，台北市規畫每2個行政區就設立1處心衛中心，信義區社區心衛中心昨開幕，是北市的...

預算提高至232億 捷運南環段仍6度流標

台北捷運南環段CF670標（新店至政大段）昨第6度開標，雖首度「破蛋」，有一家廠商投票，但因至少要3家廠商投標才會開標，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。