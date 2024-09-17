第3副市長無影？藍：蔣萬安用人謹慎 綠：第3副手恐泡影

台北市長蔣萬安上任後，去年5月北市人口數回升至250萬人門檻以上，得以設置第三副市長，不過至今第三副市長尚未到任，北市人口可能又跌破250萬人以下，恐無緣設置第三副市長。有議員認為，蔣萬安用人太過謹慎保守，人口政策又失能，若不改進，本屆第三副市長恐將曇花一現「成泡影」。

台北市議員詹為元認為，蔣萬安的第三副市長人選，除現有副市長李四川的工務專長、副市長林奕華教育專長及政治幕僚專業，他認為，蔣萬安的第三副市長不太能有太高政治性，最好是以產業界人士會比較好。

詹認為，尤其台北市需要大力發展產業轉型，產業界人士可以帶領台北市有更明確的方向與發展，例如電子支付要更便利、產業區塊鏈等，都需要有相關領域的產業界專長人士輔佐北市產業升級，並協助政府自己職能轉型。對市民來說，比較能有耳目一新的感覺，這也是目前蔣市府目前比較欠缺的部分。

也有不具名議員認為，對於台北市第三副市長至今未定，等無人，其實很符合蔣萬安的做事風格，只要遇到重大決策蔣萬安都相當謹慎，甚至用人方面也很謹慎，要用的人都會觀察、了解一陣子，以蔣萬安上任快兩年看，目前局處首長只要沒有犯錯，其實流動率相當低。

北市議員林延鳳指出，過去她質詢蔣萬安「第三副市長還沒到位」，被反譏「高雄也是」還誣稱她「雙標」，如今高雄第三副市長李懷仁已上任近四個月，台北卻仍「等無人」。

林表示，北市目前人口因遷出和生育不足持續下探，250萬人口行情隨時不保，顯見蔣萬安的人口對策委員會運作成效不彰，她詢問市府是否追蹤生育獎勵政策下之穩定設籍情況，答案是「沒有」，此外，市府更在此一不利趨勢下本末倒置，竟延攬新任有給職顧問而非副市長，蔣萬安用人慢好幾拍，人口政策又失能，再不改進，本屆第三副市長恐將曇花一現「成泡影」。