獨／等嘸蔣萬安第3副手 北市人口最快月底恐又跌破250萬

北市人口數在前市長柯文哲任內跌破250萬以下，市長蔣萬安上任，去年5月人口回升至250萬人以上門檻，市府得設第三名副市長，不過近月人口又逐月遞減，截至8月僅剩250萬2093人，若依近月遞減速度，還沒盼得第三副市長，北市人口恐最快9月底、10月，又將跌破250萬以下，一旦沒達250萬門檻將無緣設第三副，本周也將召開人口對策委員會。

台北市去年及今年的人口數統計，去年12月一度回升到251萬1886人，今年1月又略降至251萬1291人；2月251萬0477人；3月250萬9740人；4至7月更逐月遞減為250萬9112人、250萬7673人、250萬6767人、250萬4731人；最新一次的人口數公布為8月份的250萬2093人；但若依照近半年多的減幅，台北市總人口數最快9月底、10月就可能降至250萬人以下。

北市民政局長陳永德分析，這幾個月的人口變化，還是外縣市遷移出去的人口數多，之所以北市許多人會遷出去，以新北及桃園最多，主因還是年輕人買不起房的高房價、物價等問題，加上捷運系統便利，導致許多民眾選擇住在房價相對低的新北、桃園，再透過通勤在台北市工作。

陳永德表示，台北市要救少子，還是得多管齊下，除由人口對策委員會整體因應，包括友善生養育政策，包括友善生養環境、友善職場、降低高房價，提供足夠社會住宅給年輕人等，讓年輕人可以定居在台北市，催生、助養、宜居等各面向都會持續努力。

台北市的總人口數，在前市長柯文哲任內，人口數一度跌破250萬人以下，蔣萬安上任後，因先前疫情期間許多市民在國外遭除戶陸續恢復，還有蔣萬安推動生育獎勵加碼、友善生養育政策等，讓人口數回升，北市人口數2023年1月剛上任時為248萬8043人；2月249萬133人；3月249萬4813人；4月249萬8488人，去年5月回升至250萬以上，不過去年12月回升至251萬1886人，又開始逐月下降。