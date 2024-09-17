北市第5家 信義心衛中心揭牌

現代人生活、工作壓力大，為顧及民眾心理健康，台北市規畫每2個行政區就設立1處心衛中心，信義區社區心衛中心昨開幕，是北市的第5家，南港區社區心衛中心預計明年3月啟動，完成心衛中心拼圖。

北市現有中正區、萬華區、文山區、北投區及信義區等5處社區心衛中心，明年3月在南港區將再添1處，達到每2個行政區即有1處社區心衛中心密度，就近提供服務。信義心衛中心昨揭牌，在信義、 松山一帶增強服務量能。

衛生局表示，北市社區心衛中心成立至今服務超過上萬人次，提供每年6次免費諮商，外加中央補助，最多1年可使用9次免費資源。

衛福部心理健康司長陳亮妤表示，台灣精神醫療史一路走來不容易，早年資源不足時面對精神疾病家屬只能選擇自救，一路從醫院進入社區，逐漸走到每個國人身邊，精神衛生法公告後，政府必須挹注資源協助成立社區心衛中心，不只消除疾病，更要協助國人邁向心理健康。

陳亮妤說，去年發布年輕族群心理健康支持方案，提供15至30歲年輕人1年3次諮商服務，1年內服務超過3萬人次，經諮商後轉介給精神醫療更破萬人，不僅是諮商更是「救命」，讓高風險族群可進一步得到治療，今年該方案拓展到45歲，上路一個月已服務9000多人，量能大，最辛苦是第一線服務人員。

衛生局心理衛生科長陳小燕表示，北市需求量大，但服務量能也多，包含心理機構、心理師職業登記都占全國3成，資源較其他縣市來得充足，社區心理衛生中心成立至今，服務超過上萬人次，民眾有需求可預約或直接到現場，有心理師可提供服務。