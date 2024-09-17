留住復康巴士司機 新北加薪3千元

新北符合復康巴士搭乘資格約12萬人，數據逐年成長，現有545輛巴士可調度運用，但中輕度身障者預約仍困難。負責營運新北復康巴士的育成基金會指出，疫後缺司機，薪資、車輛維修費齊漲，盼市府多挹注營運經費。新北交通局說，今年1月起，駕駛每月薪資津貼增3000元，同時增聘駕駛獎勵金制度，現已新增13名駕駛。

新北市民鄭鉀運昨捐贈第4輛復康巴士給市府，市長侯友宜說，這輛復康巴士是新北受贈的第813輛，因逐年汰換達使用年限的車，實際營運545輛。

台灣長期照顧關懷協會理事長李惠美觀察，復康巴士仍存在城鄉資源不均問題，有家屬抱怨，明明很早預約但就是搶不到，雖然可以轉介無障礙計程車，但通常採自費、費用較高，恐讓郊區長者不願出門。

營運新北復康巴士的育成基金會復康部經理林春榮說，新北符合搭復康巴士資格者約12萬人，每月成長3%，量能必須隨需求增加，基金會現營運545輛復康巴士，每輛車每月達140、150趟次，駕駛幾乎都是加班出勤，目前重度身障者預約車輛較沒問題，但中、輕度的身障者預約確實較困難。

林春榮指出，近年因通貨膨脹、維修費用增加，加上新北復康巴士營運範圍為北北基桃，範圍大、營運略感吃力，將向市府爭取更多營運經費。此外，市府今年起補助駕駛津貼每月3000元，要縮減司機人力缺口。

新北社會局身心障礙科長楊貴閔說，復康巴士以乘坐輪椅者優先，依照程度障礙等級分三級，第一級中重度身障者有車率達97%，去年復康巴士出勤達66萬趟次，若有臨時需求訂不到的話，透過營運中心媒合無障礙計程車，費用和復康巴士一樣，為計程車的三分之一。

新北交通局運管科長林詩欽說，今年1月起，復康巴士駕駛每月薪資津貼3000元，薪資可落在4.3萬至4.8萬。另有增聘駕駛獎勵金制度，新北共有2營運區，每一營運區超過200人將提供業者獎勵金，至今已增加13名駕駛投入營運。

另，北市有328輛復康巴士提供服務，市府表示，2020年9月起，以「購買服務」的非專車專用方式，將通用計程車納入復康巴士服務，搭車費率比照復康巴士收費機制。

公運處表示，復康巴士近年受疫情影響，服務趟次需求下降，導致疫情期間駕駛收入減少而離職，公運處於新招標時已檢討契約價金，提高每趟次費用，按照新契約，駕駛平均薪資較以往增加3000元至5000元。