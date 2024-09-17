預算提高至232億 捷運南環段仍6度流標

台北捷運南環段CF670標（新店至政大段）昨第6度開標，雖首度「破蛋」，有一家廠商投票，但因至少要3家廠商投標才會開標，仍以流標收場。議員說，招標預算已從112億拉高到232億餘元，廠商仍興趣缺缺，顯見預算非主因，市府應加強溝通。

北市捷運局副局長陳景池說，大環境影響加上施工難度高，成流標主因。上次流標後，就公開徵詢廠商意見、調整價金合理性等，依政府採購法，下次只要有1家廠商來，就可開標進入評選階段，預計中秋節後會再次上網公告招標，順利的話，9月底就可有好消息。

環狀線南環段規畫從文山區木柵動物園起，西行接至新店大坪林站，可轉乘新店線，途中行經政治大學宿舍區、穿越景美溪再接木新、木柵路、辛亥路口至國家考試院等文山重要幹道。

CF670標工程包括Y2A、Y03、Y04及Y05共4座地下車站，及4段潛盾隧道，因路幅較狹窄，加上大環境缺工缺料、公共工程釋出數量眾多等，增加廠商投標疑慮。前5次雖有廠商領表，但都沒人投標，今年首度招標，總算有一家廠商投標，但仍不符至少要3家廠商的條件，以流標收場。

議員曾獻瑩表示，南環段CF670標2021年公告招標至今，預算已從112億餘元提高到232億餘元，卻仍只有1家廠商願意投標，顯見預算絕非唯一考量，廠商還有其他更重要的顧慮，要求市府加強溝通。

議員王閔生說，能做捷運這種大型工程的營造廠本來就不多，加上南環段工程、交維等有一定難度，廠商意願自然降低、他也呼籲，未來施工，周邊道路勢必進入交通黑暗期，包含人力、義交等，市府應協助共同因應，不可將問題丟給廠商。