聽新聞
0:00 / 0:00

預算提高至232億 捷運南環段仍6度流標

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北捷運南環段CF670標（新店至政大段）昨第6度開標，雖首度「破蛋」，有一家廠商投票，但因至少要3家廠商投標才會開標，仍以流標收場。議員說，招標預算已從112億拉高到232億餘元，廠商仍興趣缺缺，顯見預算非主因，市府應加強溝通

北市捷運局副局長陳景池說，大環境影響加上施工難度高，成流標主因。上次流標後，就公開徵詢廠商意見、調整價金合理性等，依政府採購法，下次只要有1家廠商來，就可開標進入評選階段，預計中秋節後會再次上網公告招標，順利的話，9月底就可有好消息。

環狀線南環段規畫從文山區木柵動物園起，西行接至新店大坪林站，可轉乘新店線，途中行經政治大學宿舍區、穿越景美溪再接木新、木柵路、辛亥路口至國家考試院等文山重要幹道。

CF670標工程包括Y2A、Y03、Y04及Y05共4座地下車站，及4段潛盾隧道，因路幅較狹窄，加上大環境缺工缺料、公共工程釋出數量眾多等，增加廠商投標疑慮。前5次雖有廠商領表，但都沒人投標，今年首度招標，總算有一家廠商投標，但仍不符至少要3家廠商的條件，以流標收場。

議員曾獻瑩表示，南環段CF670標2021年公告招標至今，預算已從112億餘元提高到232億餘元，卻仍只有1家廠商願意投標，顯見預算絕非唯一考量，廠商還有其他更重要的顧慮，要求市府加強溝通。

議員王閔生說，能做捷運這種大型工程的營造廠本來就不多，加上南環段工程、交維等有一定難度，廠商意願自然降低、他也呼籲，未來施工，周邊道路勢必進入交通黑暗期，包含人力、義交等，市府應協助共同因應，不可將問題丟給廠商。

捷運 溝通 議員

延伸閱讀

歷時18年！紙風車藝術工程第2輪最終場 高雄永安戲說在地事

預算拉高逾200億仍乏人投標 環狀線南環段第六次流標

北市音樂與圖書中心工程流標 文化局：重啟招標作業

汐東捷運再度流標 藍議員批：若當年柯文哲沒擋 現已通車了

相關新聞

留住復康巴士司機 新北加薪3千元

新北符合復康巴士搭乘資格約12萬人，數據逐年成長，現有545輛巴士可調度運用，但中輕度身障者預約仍困難。負責營運新北復康...

北市第5家 信義心衛中心揭牌

現代人生活、工作壓力大，為顧及民眾心理健康，台北市規畫每2個行政區就設立1處心衛中心，信義區社區心衛中心昨開幕，是北市的...

預算提高至232億 捷運南環段仍6度流標

台北捷運南環段CF670標（新店至政大段）昨第6度開標，雖首度「破蛋」，有一家廠商投票，但因至少要3家廠商投標才會開標，...

就學人口多 桃子腳國中小三期校舍完工

新北北大特區人口持續成長，就學需求暴增，當地桃子腳國中小第三期擴建工程完工，市長侯友宜昨前往視察並表示，周邊交通、建設日...

再啟動社宅規劃！新北規劃中和、新店2案 預計提供900戶以上

新北人口持續發展，許多外地到來的民眾住宅成問題，社宅成為其中一個選擇。新北城鄉局表示，目前規劃「中和區盛昌段」與「新店區...

不停靠北市17站！704公車23日起調整動線 三重通勤族哭了：為什麼要縮短

新北市三重客運704公車9月23日起取消行駛北市境內17站，並縮短班距。新北交通局說，將試辦3個月，平均每天受影響旅次共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。