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就學人口多 桃子腳國中小三期校舍完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北北大特區人口持續成長，就學需求暴增，當地桃子腳國中小第三期擴建工程完工，市長侯友宜昨前往視察並表示，周邊交通、建設日漸完善，滿足就學需求是當務之急。校方表示，接下來將進行第四期工程。

三峽北大特區人口增長，多所學校呈現招生額滿，當地桃子腳國中小啟動第三期校舍擴建計畫，侯友宜昨赴學校視察，該校是北大特區熱門學校，名額搶破頭。

新北工務局長馮兆說明，桃子腳國中小國小部共招收48班、國中部21班，因生活機能良好，人口逐年攀升，連帶學齡人口就學需求，利用學校西北側平面停車場新建第三期校舍暨共構幼兒園，興建一棟地下1層、地上6層建物，包含9間幼兒園活動室、22間普通教室、5間特教教室、6間專科教室及行政空間；還有63個汽車停車位，總工程費5.3億元。

工務局表示，增建幼兒園部分已在今年暑假完工，在8月30日開園；國中小教室需等待教具設備裝修完成，預計明年招收學生。

市議員蘇泓欽關心現有國小生是否都能順利直升國中部。教育局長張明文表示，該校以滿額來招生，一班34人，如今多出22間教室，可作彈性調整，預計增加1至2班，會盡力滿足在地需求。

侯友宜 幼兒園 教室

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