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再啟動社宅規劃！新北規劃中和、新店2案 預計提供900戶以上

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北城鄉局表示，目前規劃「中和區盛昌段」與「新店區復興段」，預計兩案規畫約900戶以上。圖／新北城鄉局提供
新北城鄉局表示，目前規劃「中和區盛昌段」與「新店區復興段」，預計兩案規畫約900戶以上。圖／新北城鄉局提供

新北人口持續發展，許多外地到來的民眾住宅成問題，社宅成為其中一個選擇。新北城鄉局表示，目前規劃「中和區盛昌段」與「新店區復興段」，預計兩案規畫約900戶以上，將結合多種設施，提供公共服務設施供周邊民眾使用。

城鄉局指出，為配合民眾需求及中央社會住宅中長期計畫，持近日辦理「中和區盛昌段」與「新店區復興段」青年社會住宅新建工程委託專案管理、監造及耐震特別監督技術服務，已於9月13日正式上網公告徵求專業廠商。

城鄉局說明，兩案基地分別位於中和區圓通路369巷33號及新店區建國路297號，基地面積分別約為5337平方公尺、3141平方公尺，現況均依平面停車場使用，預計規畫約900戶以上，將運用基地特性發展社宅特色，同時兼顧管理需求、使用彈性、住戶及社區動線流暢，並融入綠建築、通用設計、耐震設計、智慧社區之理念，結合公益空間、店鋪及開放空間、停車場規畫，提供多種公共服務設施供周邊民眾使用。

城鄉局長黃國峰表示，新北上半年已招租240戶，下半年招租894戶已於8月1日公告於新北市住都中心官方網站，為照顧更多不同族群的居住權益，致力透過都更分回、容積獎勵捐贈、整體開發等多元取得方式至今已累計1.1萬戶社宅量能；城鄉局將持續規畫新莊塭仔圳社福用地，另有蘆洲光華段及三重三重段社宅預計今年底、明年初開工，土城板院段及三重富貴段啟動專案管理。

新北 社宅 社會住宅

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