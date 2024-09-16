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台北市青年局補助人才培力 跨校活動提案最高10萬元

中央社／ 台北16日電

北市青年局表示，鼓勵學生社團、自治組織或人民團體申請辦理青年人才培力等活動，每案最高補助2萬元；「和青年在一起」計畫，提案通過審核後有望納入青年局執行計畫。

北市青年局今天以新聞稿表示，青年局最重要的目標就是陪伴青年「認識職場、認識世界、認識社會、認識自己」，因此推出「協助青年多元發展補助」，讓北市的高中職、大專院校社團、自治組織及人民團體，參與或辦理青年人才培力、公開競技、志願服務、體驗學習、職涯發展或其他多元主題與性質的團體活動。

青年局指出，符合資格者提出申請，每案最高補助新台幣2萬元；如具公益性質、3校以上的跨校活動或是全國活動，最高更可以獲得10萬元補助。

另外，如果青年有好的想法與創意，更可以直接透過「和青年在一起」計畫向青年局提案，局內會審查可行性、創新性、公益性及經費合理性等，擇優納入青年局執行計畫落實，或是邀請提案單位合作完成。

青年局表示，2案都從今天起受理申請，應於活動辦理前填寫書面申請書及活動計畫等文件，以郵寄或紙本送至青年局。

青年局長殷瑋指出，青年局的陪伴不會只有活動經費的挹注，還有諮詢、協作與培力，希望全面整合市府資源，與青年在自我認識之路同行。

公益 北市 職場 職涯發展 青年

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