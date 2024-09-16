不停靠北市17站！704公車23日起調整動線 三重通勤族哭了：為什麼要縮短

新北市三重客運704公車9月23日起取消行駛北市境內17站，並縮短班距。新北交通局說，將試辦3個月，平均每天受影響旅次共1080人，若民眾適應不良將要求業者調回原本狀態。

根據三重客運官網，704公車行駛八里區至三重區台北橋站，目前平日尖峰班距為10至18分鐘。

三重客運公告，自9月23日起，704公車調整服務水準，也將裁撤台北市境動線。其中八里區、五股區與蘆洲區維持原動線與站點，三重區動線將調整，原本從福德南路站行駛上台北橋進入台北市，改為直接到三重派出所與捷運台北橋站。

三重客運公告，台北市境內包括捷運北門站、延三觀光夜市、捷運大橋頭站等17站位全面取消停靠，704公車平日尖峰班距縮短為8至15分鐘。

此消息一出，引發民眾哀號，有網友在社群網站臉書（Facebook）粉專「交通大小事」留言，「天啊上班最便利的車班，居然不進台北市了，推薦的路線都要等很久」、「為什麼要縮短，704是我們延平北路二三段一帶班次最密集的公車」。

新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽表示，704公車裁撤台北市境內17處站位，自9月23日起試辦3個月，平均每天受影響旅次共1080人，可利用306、785、641線公車替代轉乘。

林詩欽說，行駛里程縮短後，平日尖峰班距由10至18分加密為8至15分一班，並可機動加密704線區間車。

林詩欽表示，剛開始調整路線民眾難免會有一點不習慣，但試辦期間如果大家習慣，此路線就會延續，但如果有適應不良等情況，就會要求業者調回原本狀態。

民進黨新北市議員顏蔚慈認為，公車營運路線並非不能調整，但704路線營運非常久，且橫跨八里、五股、蘆洲、三重與北市，長者乘車習慣一時可能無法改變，因此應加強宣導力度，也要評估路線是有足夠轉乘、銜接捷運站點等功能。

國民黨新北市議員陳偉杰表示，雖裁撤17處進台北市站位，但仍可透過其他方式轉車進入台北市。這段時間，交通局應積極宣導替代路線，並透過不同管道與民眾溝通。試辦3個月後，也該將民眾回饋納入考量，徹底檢討運量及其他實際數據，判斷是否更改路線，將民眾不便降至最低。