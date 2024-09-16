中和區盛昌段、新店區復興段社會住宅 新北：啟動規劃建900戶

新北市的金山區知名的農特產，吹海風的跳石芋頭進入產季，青年農夫王御庭開始在金山跳石地區復育芋頭耕地，逐年所種植的面積逐漸提升，今年復育的芋頭田已經將近兩分地，加上今年僅有一個颱風擦邊經過，如此也讓芋頭在生長季能夠好好生長，沒有太多的病害，產出的芋頭質量又多又好。

2024-09-16 17:50