中和區盛昌段、新店區復興段社會住宅 新北：啟動規劃建900戶
新北市城鄉局今天表示，「中和區盛昌段」與「新店區復興段」青年社會住宅新建工程啟動先期規劃，預計規劃約900戶以上，並提供多種公共服務設施供周邊民眾使用。
城鄉局發布新聞稿指出，「中和區盛昌段」與「新店區復興段」青年社會住宅新建工程，2案基地分別位於中和區圓通路369巷33號及新店區建國路297號，基地面積分別約為5337平方公尺、3141平方公尺，現況均依平面停車場使用。
城鄉局表示，2案委託專案管理、監造及耐震特別監督技術服務，已於日前上網公告徵求專業廠商，共同打造優質新北社宅。
城鄉局表示，2案啟動先期規劃，預計規劃約900戶以上，將運用基地特性發展社宅特色，同時兼顧管理需求、使用彈性、住戶及社區動線流暢，融入綠建築、通用設計、耐震設計、智慧社區理念，結合公益空間、店鋪及開放空間、停車場規劃，提供多種公共服務設施供周邊民眾使用。
城鄉局表示，社會住宅為民眾關心的重大議題，新北市上半年已招租240戶，下半年將招租894戶，已於8月1日公告於新北市住都中心官方網站，配合民眾需求及中央社會住宅中長期計畫，持續推動社會住宅儲備用地之興建計畫。
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