快訊

不准中信金公開收購新光金 金管會4理由駁回全文聲明曝光

謀刺川普嫌犯曾出書 291頁稱對烏克蘭戰爭「幻滅」、欲參戰遭拒

虎林國中前6死傷…3童遭撞畫面曝光 賓士車「副駕落跑」搜出槍毒

中和區盛昌段、新店區復興段社會住宅 新北：啟動規劃建900戶

中央社／ 新北16日電

新北市城鄉局今天表示，「中和區盛昌段」與「新店區復興段」青年社會住宅新建工程啟動先期規劃，預計規劃約900戶以上，並提供多種公共服務設施供周邊民眾使用。

城鄉局發布新聞稿指出，「中和區盛昌段」與「新店區復興段」青年社會住宅新建工程，2案基地分別位於中和區圓通路369巷33號及新店區建國路297號，基地面積分別約為5337平方公尺、3141平方公尺，現況均依平面停車場使用。

城鄉局表示，2案委託專案管理、監造及耐震特別監督技術服務，已於日前上網公告徵求專業廠商，共同打造優質新北社宅

城鄉局表示，2案啟動先期規劃，預計規劃約900戶以上，將運用基地特性發展社宅特色，同時兼顧管理需求、使用彈性、住戶及社區動線流暢，融入綠建築、通用設計、耐震設計、智慧社區理念，結合公益空間、店鋪及開放空間、停車場規劃，提供多種公共服務設施供周邊民眾使用。

城鄉局表示，社會住宅為民眾關心的重大議題，新北市上半年已招租240戶，下半年將招租894戶，已於8月1日公告於新北市住都中心官方網站，配合民眾需求及中央社會住宅中長期計畫，持續推動社會住宅儲備用地之興建計畫。

中和 社宅 社會住宅

延伸閱讀

復康巴士缺司機 新北今年起駕駛每月加薪3千、增13名駕駛

新北華中橋現離奇車禍…50歲騎士騎往中和突右偏自撞護欄 送醫不治

影／門窗快關！土城資源回收場大火 超大濃煙連中和也目睹

新北中和驚見女焦屍！暗夜窄巷內冒火光 曝屍一晚早上才被發現

相關新聞

不停靠北市17站！704公車23日起調整動線 三重通勤族哭了：為什麼要縮短

新北市三重客運704公車9月23日起取消行駛北市境內17站，並縮短班距。新北交通局說，將試辦3個月，平均每天受影響旅次共...

新北公告地價漲幅！29行政區中泰山、林口及鶯歌列前3高

新北市地政局表示，113年度公告地價漲幅僅次於桃園及金門；全市29行政區公告地價漲幅前3高的行政區，分別為泰山區14.7...

淡水警分局整修煥然一新 市議員爭取經費改善廳舍

為了幫辛苦的警察同仁們，改善老舊的辦公及休憩空間，新北市議員陳偉杰爭取將近百萬元經費，將位於淡水老街上的淡水警分局改辦公空間，共有五處的空間裝潢改善，包括了 洽談區 、置物櫃 及隊長室等等，希望警察同仁能有更舒適的辦公空間，還能大幅提升工作效率。

淡水興仁里道路狹窄不安全 市議員會勘加蓋改善

新北市淡水區興仁里往洲子灣聯外道路，原本路幅就不寬的牛埔路彎曲狹窄，過去這裡不只是會車不方便，就連曾經有機車要閃對向的車輛，因而連人帶車摔進了路旁的側溝當中，因此為了道路安全，新北市議員陳家琪及淡水區公所來到現場會勘，希望能夠為側溝加蓋，以便增加路幅寬度，保障行車安全。

提升消防救災裝備 汐止金龍里長號召捐空氣呼吸器

火災種類越來越多，為了讓消防人員有更充足的裝備進火場，汐止區金龍里陳美麗里長發起捐贈，號召有愛心的公司團體，一起捐了5套空氣呼吸器，給新北消防局第六大隊秀峰義消分隊，希望提升當地消防救災裝備，確保消防人員在危險任務中的安全。

金山青農復育跳石芋頭 質量好近兩分地可收成

新北市的金山區知名的農特產，吹海風的跳石芋頭進入產季，青年農夫王御庭開始在金山跳石地區復育芋頭耕地，逐年所種植的面積逐漸提升，今年復育的芋頭田已經將近兩分地，加上今年僅有一個颱風擦邊經過，如此也讓芋頭在生長季能夠好好生長，沒有太多的病害，產出的芋頭質量又多又好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。