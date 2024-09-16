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新北公告地價漲幅！29行政區中泰山、林口及鶯歌列前3高

中央社／ 新北16日電
新北市地政局表示，113年度公告地價漲幅僅次於桃園及金門；全市29行政區公告地價漲幅前3高的行政區，分別為泰山區14.79%、林口區14.41%、鶯歌區14.17%。新北房市示意圖。聯合報記者／游智文 攝影
新北市地政局表示，113年度公告地價漲幅僅次於桃園及金門；全市29行政區公告地價漲幅前3高的行政區，分別為泰山區14.79%、林口區14.41%、鶯歌區14.17%。新北房市示意圖。聯合報記者／游智文 攝影

新北市地政局表示，113年度公告地價漲幅僅次於桃園及金門；全市29行政區公告地價漲幅前3高的行政區，分別為泰山區14.79%、林口區14.41%、鶯歌區14.17%。

內政部統計，全國113年度公告地價平均調幅為5.78%，創7年來新高，漲幅達兩位數的縣市中，以桃園市的14.78%最高，其次是金門縣的11.28%，新北市平均漲幅10.44%居第3。

新北市地政局指出，以全市29行政區來看，113年公告地價漲幅前5的行政區，大多位於大漢溪以北地區，分別為泰山區14.79%、林口區14.41%、鶯歌區14.17%、三重區 13.08%、五股區 12.61%。

地政局表示，泰山區漲幅最高，主因鄰近機捷、大型醫院，交通、醫療及生活機能日趨完善，再加上塭仔圳市地重劃持續開發，有助提升區內公共設施品質及生活機能，陸續帶動購屋需求。

地政局表示，林口區居次，主要是有機捷、國道，聯外交通便利，且有多個工業區，就業需求旺盛，醫療與生活機能都相當完善。

比較特別的是鶯歌區，地政局表示，鶯歌區原屬新北市各區的蛋白區，近來受惠於捷運三鶯線、台鐵鳳鳴簡易車站、三鶯交通轉運中心、三鶯大橋改建及新北市立美術館等重大建設持續規劃興建或陸續完工，吸引人口移入帶動購屋需求。

地政局表示，公告地價為2年調整1次，113年公告地價是合理反映近2年一般正常交易價格的變動，在綜合考量下，調整後地價漲幅為10.44%，經試算適用自用住宅稅率，平均每戶僅約增加新台幣142元。

新北 林口

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