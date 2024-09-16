淡水警分局整修煥然一新 市議員爭取經費改善廳舍

為了幫辛苦的警察同仁們，改善老舊的辦公及休憩空間，新北市議員陳偉杰爭取將近百萬元經費，將位於淡水老街上的淡水警分局改辦公空間，共有五處的空間裝潢改善，包括了 洽談區 、置物櫃 及隊長室等等，希望警察同仁能有更舒適的辦公空間，還能大幅提升工作效率。

市議員陳偉杰表示，警察平常的公務繁瑣，非常辛勞因此爭取近百萬經費改善將偵查隊的辦公空間，民眾及記者等待室也是這次爭取的重，將接待區換新讓大家進到警局焦躁的情緒能暫時獲得緩解。

由於警察辦理案件時都需要比較長的時間，嶄新的環境也讓等待民眾等待時心情更加愉悅，暫時休息。議員指出，警局的整修除了造福警察同仁之外，也讓民眾到警局辦理業務時更加舒適安心，未來也將持續爭取更多警察同仁的福祉，並讓市民朋友的生活更順利。