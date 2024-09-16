淡水興仁里道路狹窄不安全 市議員會勘加蓋改善

新北市淡水區興仁里往洲子灣聯外道路，原本路幅就不寬的牛埔路彎曲狹窄，過去這裡不只是會車不方便，就連曾經有機車要閃對向的車輛，因而連人帶車摔進了路旁的側溝當中，因此為了道路安全，新北市議員陳家琪及淡水區公所來到現場會勘，希望能夠為側溝加蓋，以便增加路幅寬度，保障行車安全。

興仁里長盧仁澤表示，這條道路不只是興仁里有許多居民的進出道路，因為是通往洲子彎海岸，裡面假日也有許多的觀光遊客，以及公車進出，對於這條路幅不寬的道路來說，相當狹窄且會車危險。對此市議員陳家琪到現場會勘之後，也會爭取經費來為興仁里這段道路側溝來加蓋。

市議員陳家琪表示，這條側溝早期是提供鄰近農田所使用的灌溉溝渠，但年久失修也沒有在使用，就成了一般的排水側溝，加上附近居民時常反應，路幅不夠寬，相當危險，因此也希望不只是爭取加蓋施作，或是做防護措施也好，來為這條大約六十多公尺的道路，來改善行車環境空間，提升用路安全。