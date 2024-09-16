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提升消防救災裝備 汐止金龍里長號召捐空氣呼吸器

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區金龍里陳美麗里長發起捐贈，號召有愛心的公司團體，一起捐了5套空氣呼吸器，給新北消局第六大隊秀峰義消分隊。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍里陳美麗里長發起捐贈，號召有愛心的公司團體，一起捐了5套空氣呼吸器，給新北消局第六大隊秀峰義消分隊。 圖／觀天下有線電視提供

火災種類越來越多，為了讓消防人員有更充足的裝備進火場，汐止區金龍里陳美麗里長發起捐贈，號召有愛心的公司團體，一起捐了5套空氣呼吸器，給新北消防局第六大隊秀峰義消分隊，希望提升當地消防救災裝備，確保消防人員在危險任務中的安全。

金龍里長陳美麗表示，這是捐贈是因緣際會，主要是因為有親戚在秀峰分隊當幹事，有提到之前到深坑、南亞塑膠廠火災去救災的時候，沒有空氣呼吸器，沒辦法進到火場，進到一半就要趕快出來，所以，就幫忙想辦法找社會資源，找了一些好朋友社會賢達大家共襄盛舉，募了5套空氣呼吸器，讓秀峰義消可以使用，這也是社會責任，因為，消防弟兄在為大家的安全把關，這只是盡一力微薄之力。

秀峰義消分隊長杜昆明指出，今年2月在深坑北新路，因為鋰電池工廠火警，會產生很多的毒氣，所以，義消同仁到達現場的時候，味道真的很重，鋰電池火警又不好撲滅，所以，那兩天，秀峰義消都有參與火場救援，另外，就是4月在泰山南亞塑膠廠大火也延燒了10幾個小時，味道也是很重，因為，秀峰義消已經成立21年，空氣呼吸器都已經老舊，同仁沒有空呼器進去火場，味道很重也很危險，這次很感謝金龍里長陳美麗發起捐贈，也特別感謝耕薪都市更新股份有限公司、德謙建設股份有限公司、新明屋房仲介有限公司及莊正育先生共同捐贈，5套空氣呼吸器，這批空氣呼吸器將有效提升救援能力，特別是在面對火災、化學災害或空氣汙染等高風險場合時，為第一線消防人員提供關鍵的空氣防護裝備。

捐贈人陳世芳說，感謝里長讓自己有這機會為消防出點力，本著取之於社會、用之於社會，消防人員為社會大眾在火場衝峰陷陣，當然希望他們也能夠平安，所以，才會在里長陳美麗的號召下，一起捐贈消防裝備。

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