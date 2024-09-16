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金山青農復育跳石芋頭 質量好近兩分地可收成

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區青年農夫王御庭開始在跳石地區復育芋頭耕地，沒有太多的病害，產出的芋頭質量又多又好。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區青年農夫王御庭開始在跳石地區復育芋頭耕地，沒有太多的病害，產出的芋頭質量又多又好。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市的金山區知名的農特產，吹海風的跳石芋頭進入產季，青年農夫王御庭開始在金山跳石地區復育芋頭耕地，逐年所種植的面積逐漸提升，今年復育的芋頭田已經將近兩分地，加上今年僅有一個颱風擦邊經過，如此也讓芋頭在生長季能夠好好生長，沒有太多的病害，產出的芋頭質量又多又好。

青年農夫王御庭指出，因為吃過金山跳石芋頭，感受過金山跳石芋頭的獨特滋味相當喜愛，因此多年前也跟新北農業局討論，也許可以盡自己的一份力量將耕地漸少的跳石芋田慢慢復育，逐年來與在地耆老與芋農交流種植技術，更特別感謝跳石芋農許禮勤的無私指導，讓自己種芋頭的道路上可以少走失敗路，另外在里長的支持下，未來有越來越多的芋頭耕地復育的目標將可能實現。

永興里長許瑞林說，二、三十年前整個跳石地區種植芋頭的面積有三、四十公頃，隨著產業轉型與農業人口老化，耕地越來越少，現在只剩下三公頃多的農地還種芋頭，也期待在青年農夫王御庭的領頭下，跳石芋田能夠逐步復育，重現過往榮景。

金山區長劉昌松表示，在金山吹海風的跳石芋頭，鬆軟中帶有Q彈口感，加以芋頭香氣重，且芋梗做料理更是獨特美味，感謝青年農夫王御庭與在地農友為保留當地特色持續辛勤的種植芋頭，現在跳石芋也開始進入盛產季節，中秋節後產季就要進入尾聲，喜愛芋頭的民眾不妨把握產季到產地採購，感受吹海風長大又香氣十足跳石芋的好滋味。

中秋節 復育 新北 金山

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