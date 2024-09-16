瑞芳關懷鄉土協會親子遊憩趣 大人小孩玩得不亦樂乎

為增進親子間的互動，讓大小朋友共度美好時光，今年在中秋節前夕，新北市瑞芳關懷鄉土協會與市議員林裔綺共同主辦中秋親子遊憩趣，在區民廣場熱鬧進行，邀請大朋友，小朋友一起參加中秋親子遊憩趣，現場發放千份蛋糕，有可愛氣墊滑梯遊具，套圈圈，彈珠檯，撈金魚，讓現場超過千人，大人小孩玩得不亦樂乎。

當天活動，首度引進超大型氣墊遊具，還有周邊小遊戲，現場宛如嘉年華一般熱鬧，這次特別的是還邀請折氣球達人，現場折可愛的造型氣球，讓小朋友愛不釋手，讓家長和家中寶貝共度驚喜和歡笑的美好時光。

市議員林裔綺說，中秋節是團圓的節日，自去年起首度與瑞芳關懷鄉土協會一起辦中秋活動，今年更是別出心裁，將區民廣場打造成兒童樂園般，大型的氣墊遊具，讓小朋友都玩瘋了，今年也送出一千份小蛋糕，祝福大家中秋節快樂。

瑞芳關懷鄉土協會理事長蘇有德說，協會成立七年來，致力於東北角地區弱勢戶的關懷，已經協助22位個案將家園翻修，讓居住環境得以改善，除此之外，今年持續與市議員林裔綺合辦中秋活動，以特別的形式讓大家攜家帶眷，大手牽小手，一起度過一個充滿歡笑聲的一天。