復康巴士缺司機 新北今年起駕駛每月加薪3千、增13名駕駛

新北市符合復康巴士搭乘資格者約12萬人且逐年成長，雖然新北有545輛巴士可運用，但中輕度的身障者預約仍困難。負責營運新北復康巴士的育成基金會指出，疫後缺司機，薪資、車輛維修費齊漲，盼市府多挹注營運經費。新北交通局說，今年起1月起，駕駛每月薪資津貼增3000元，同時增聘駕駛獎勵金制度，現已新增13名駕駛。

國際獅子會300B2區新北市土城獅子會第17會長鄭鉀運，今捐贈新北市政府第4輛復康巴士。新北市長侯友宜今代表受贈，並指這輛是新北受贈的第813輛，因逐年汰換達使用年限的車，實際營運545輛，而市府也成立新北好日子愛心大平台，捐助金額已達39億，讓捐贈者找到對象。

台灣長期照顧關懷協會理事長李惠美說，復康巴士仍存在都會城鄉資源不均問題，比如新莊提早約復康巴士，出車率高，但在平溪預約恐怕就不是那麼順利，家屬有時抱怨，明明很早預約但就是預約不到。雖然可以轉介無障礙計程車，但通常採自費、費用較高，恐讓郊區長者不願出門。

營運新北復康巴士的育成基金會復康部經理林春榮說，新北符合搭乘復康巴士資格者約12萬人，且每月成長3%，未來趨勢一定是增加。基金會現營運545輛復康巴士，每輛車每月趟次達140、150次，駕駛都已是加班在出勤，目前重度身障者預約車輛較沒問題，但林春榮坦言，中輕度的身障者預約較困難。

林春榮指出，近年因通貨膨脹、維修費用一直增加，加上新北復康巴士營運範圍為北北基桃，範圍較大、營運略感吃力，將向市府多爭取營運經費挹注。此外，市府今年起補助駕駛津貼每月3000元，讓司機招聘有起色，現今司機缺額剩個位數。

新北社會局身心障礙科長楊貴閔說，復康巴士以乘坐輪椅者優先，依照程度障礙等級分三級，第一級中重度身障者有車率已達97%，且去年復康巴士出勤達66萬趟次，若有臨時需求訂不到的話，透過營運中心媒合無障礙計程車，費用跟復康巴士一樣為計程車的三分之一。

新北交通局運管科長林詩欽說，今年1月起，復康巴士駕駛每月薪資津貼3000元，薪資可落在4.3萬至4.8萬。另外，增聘駕駛獎勵金制度，新北共有2營運區，每一營運區超過200人將提供業者獎勵金，至今已增加13名駕駛投入營運。