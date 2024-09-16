三峽警消添生力軍 樹林潭底福德宮贈高頂救護車

新北市樹林潭底福德宮今天捐贈新台幣360萬元高頂救護車給三峽區隆恩消防分隊，助攻三峽區緊急救護量能。消防員說，高頂救護車讓消防員在車內有更多空間活動，有助救護工作。

新北市樹林潭底福德宮今天舉辦福德正神聖誕千秋暖壽祭拜儀式暨救護車捐贈典禮，捐贈新北市消防局第五救災救護大隊隆恩分隊1輛高頂救護車，新北市長侯友宜前往參拜並代表受贈，回贈廟方感謝狀及救護車模型。

新北市消防局表示，潭底福德宮主祀福德正神，是地方信仰中心，長期關心地方事務且熱心公益。自2019年起陸續捐贈2輛復康巴士、60部輪椅，提供弱勢家庭兒童及少年獎助學金，2024年捐贈消防局血糖檢測試片580組，作為到院前緊急救護使用。

消防局指出，潭底福德宮在得知消防局隆恩分隊救護車將達使用年限且有汰換需求，隨即決定捐助善款360萬元購買1輛救護車。

消防局長陳崇岳表示，目前救護車報價約都落在360萬元左右，以這輛原廠福斯高頂型車輛為175萬元來說，最主要是還要有救護車警示器、外觀與內裝改裝費用，以及多項隨車器材如無線電系統、氧氣系統、擔架、長背板、訓練手臂、自動心肺復甦機電池、氣動式自動甦醒器、軟式快拆模組化收納盒系統等。

消防局指出，新北市去年緊急救護案件高達23萬餘件，有逐年增長趨勢，救護車輛使用頻繁，保養維護及適時汰換更顯重要。新北市到院前心肺功能停止（OHCA）患者的康復出院率，自2010年的3.1%逐年提升至今年8月底的11.45%，累計救活2564人。

侯友宜表示，潭底福德宮長期照顧樹林潭底地區民眾，積極投入公益慈善事業，如同「里長伯」般無微不至關懷、服務地方大小事，過去各項捐獻行動正彰顯俗稱土地公的福德正神無私奉獻精神。

潭底福德宮主委嚴添明指出，過去樹林地區地勢較低，每逢豪雨時常淹水，過去民眾在洪水退去後發現這裡土地肥沃適合耕作，認為是土地公所庇蔭，因此1958年建立小廟奉祀並命名為潭底福德宮，後續經歷2次擴建、修建才成為今天規模與風貌。

新北市民政局長林耀長表示，樹林區許多宗教團體常捐款與物資，其中潭底福德宮每年都獲市府績優宗教團體表揚，包括捐贈救護車、復康巴士、醫療器材與各項民生物資等。