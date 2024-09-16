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預算拉高逾200億仍乏人投標 環狀線南環段第六次流標

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北捷運南環段CF670標（新店-政大段）再次開標，雖然這次有一間廠商前來投標，但因至少有三間以上不同的廠商投標才會開標再度流標，捷運局坦言，大環境影響加上施工難度高，成流標主因。圖／聯合報系資料照
台北捷運南環段CF670標（新店-政大段）再次開標，雖然這次有一間廠商前來投標，但因至少有三間以上不同的廠商投標才會開標再度流標，捷運局坦言，大環境影響加上施工難度高，成流標主因。圖／聯合報系資料照

北捷運南環段CF670標（新店-政大段）再次開標，雖然這次有一間廠商前來投標，但因至少要有三間以上不同的廠商投標才會開標再度流標，捷運局坦言，大環境影響加上施工難度高，成流標主因。議員認為，預算已從第一次招標112億拉高到207億，但廠商仍興趣缺缺，顯見預算非主因，呼籲市府應加強溝通，給廠商一定信心投標。

環狀線南環段規畫從文山區木柵動物園起，西行接至新店大坪林站可轉乘新店線做為雙北市重要聯絡道路，途中行經政治大學宿舍區、穿越景美溪再接木新路、木柵路、辛亥路口至國家考試院等文山重要幹道，有望為百年文山帶來嶄新氣象與新型態的產業聚落。

不過近年來礙於施工難度高、路幅較窄、鄰近考試院區加上大環境缺工缺料，導致廠商投標顧慮增加，前五次雖有廠商領表，但都沒有人來投標，最終流標，而今年有一家廠商前來投標，但仍不符至少要三家廠商的條件仍然流標。

捷運工程局表示，每一次的招標都要求至少有三間以上不同的廠商進行投標才會開標，開標後也僅有預算開在底價內的廠商有機會進入決標會議，最終由評選委員審定廠商資格、規畫工期後判定由誰得標，只要有任一個環節沒有通過，即會「流標」。

曾獻瑩表示，南環段自2021年第一次公告招標至今，預算已從112億餘提高到207億餘卻仍只有過一家廠商願意投標，顯見預算絕非唯一考量，廠商還有其他更重要的顧慮，調閱過去3次座談會與3次標案招商會的會議記錄才發現面對廠商提出的問題，捷運局多半採用「再確認」、「再研討」等字眼含糊帶過，對廠商來說有風險，恐成流標主因，要求市府加強溝通，文山區的發展刻不容緩，面對民眾的期盼千萬不可以怠慢。

北市 北捷 捷運 溝通 環狀線

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