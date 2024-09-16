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北市第5間！信義區心衛中心今揭牌 市民一年最高9次免費諮商

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
現代人面臨生活、工作壓力大，為顧及民眾心理健康，台北市規畫2行政區設立1心衛中心，今天第5間信義區社區心衛中心開幕，預計南港區社區心衛中心將在明年3月開幕，完成目標。記者洪子凱／攝影
現代人面臨生活、工作壓力大，為顧及民眾心理健康，台北市規畫2行政區設立1心衛中心，今天第5間信義區社區心衛中心開幕，預計南港區社區心衛中心將在明年3月開幕，完成目標。記者洪子凱／攝影

現代人面臨生活、工作壓力大，為顧及民眾心理健康，台北市規畫2行政區設立1心衛中心，今天第5間信義區社區心衛中心開幕，預計南港區社區心衛中心將在明年3月開幕，完成目標。衛生局表示，台北市生活壓力大，社區心衛中心成立至今已服務超過上萬人次，更提供每年6次免費諮商，外加中央補助，最多一年可使用9次免費諮商。

北市目前有中正區、萬華區、文山區、北投區及信義區等5處社區心理衛生中心，根據衛生局規畫，預計明年3月將在南港區再開設一間心理衛生中心，達到每2個行政區即有1處社區心衛中心，就近提供民眾服務，信義心衛中心則在今天舉行揭牌典禮，未來將提供信義、 松山居民服務。

衛福部心理健康司長陳亮妤表示，台灣精神醫療史一路走來並不容易，早年資源不足時面對精神疾病家屬只能選擇自救，從汙名化強烈時代一路從醫院進入到社區，逐漸走到每個國人身邊，「精神衛生法」正式公告後，政府必須挹注資源協助成立社區心衛中心，再只是疾病消除更要邁向心理健康。

陳亮妤說，去年發布年輕族群心理健康支持方案，提供15-30歲年輕人一年3次諮商服務，一年內服務超過3萬人次，經諮商後轉介給精神醫療更破萬人，這不僅是「諮商」更是「救命」，讓高風險族群可進一步得到治療，今年該方案拓展到45歲，僅上路一個月已服務9000多人，轉介2600多人，量能很大，最辛苦就是第一線的服務人員。

衛生局心理衛生科長陳小燕表示，台北市需求量大，但服務量能也多，包含心理機構、心理師職業登記都佔全國3成，資源較其他縣市絕對來得更充足，社區心理衛生中心成立至今，已服務超過上萬人次，民眾若有需求預約或直接到現場都有心理師可提供服務，或撥打北市府心理諮詢專線詢問。

北市府 心理師 衛生局

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