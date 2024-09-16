北市信義區心衛中心啟用 鼓勵照顧自己勇敢求助

盼成為市民心理健康後盾，台北市衛生局規劃明年完成全市6處社區心衛中心布建，其中設於信義區的第5處今天啟用，鼓勵心裡不舒坦的民眾照顧自己、愛自己，勇敢尋求協助。

台北市衛生局舉辦信義區社區心理衛生中心揭牌儀式，迎接台北市繼中正區、萬華區、文山區、北投區後，第5處社區型的心理支持服務據點。

台北市政府副秘書長林哲宏致詞表示，社區心衛中心聘有心理師、護理師、職能治療師、社工及關懷訪視員等，並設有溫馨又兼顧隱私性的諮商室，相信可以讓民眾舒服地釋放壓力、說出心裡話。

林哲宏說，心衛中心也會主動走入社區提供專業心理支持服務，並以分齡分眾方式設計多元的心理健康促進活動及講座，鼓勵民眾多來走走。

林哲宏指出，心跟身體一樣都會感冒、受傷，呼籲市民要照顧自己、愛自己，勇敢尋求協助，心衛中心會接住每一位需要被關心的人，成為市民的後盾。

參與揭牌儀式的衛福部心理健康司長陳亮妤表示，精神醫療在台灣曾受到嚴重污名化，當時資源不足，家屬只能自救，如今政府不僅必須挹注資源，還要主動促進國人心理健康，關懷終於能夠進入社區、走到每個人身邊，令她非常感動。

陳亮妤說，去年起衛福部推出「年輕族群心理健康支持方案」，提供15至30歲民眾每人3次免費諮商，1年內便提供3萬人服務，並轉介破萬人精神醫療資源，顯示這是救命的方案，讓高風險者及早得到治療。

她指出，今年此方案適用對象拓展到45歲，8月上路以來已服務逾9000人、轉介逾2000人，她要特別感謝台北市衛生局的幫忙，未來地方有任何需要，無論是經費或人力，中央都會大力支持。

台北市衛生局心理衛生科長陳小燕會後接受媒體聯訪表示，不管是孕產婦、學生、親子或銀髮族，只要心裡有不舒坦想要找人聊聊，都可以到心衛中心找心理師協助梳理思緒，或撥打衛福部24小時免付費1925安心專線。

陳小燕指出，第5處心衛中心今天啟用後，預計明年會完成全市6處心衛中心布建，最後一處鎖定設在南港區，每處負責提供2個行政區心理支持服務，讓12區台北市民都找得到、用得到。