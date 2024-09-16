快訊

是否核准中信金公開收購新光金？ 銀行局副局長提出3點聲明

林志穎15歲兒「身高177公分」 高大正面照曝光

江蕙國慶意外開唱北市府忙找錢 韓國瑜幫募款卻卡關

中秋節新北路邊停車免費 觀光區、商圈仍收費

中央社／ 新北16日電

新北市政府交通局今天表示，明天中秋節新北路邊汽機車停車格平日收費路段暫停收費，但因應出遊車潮，提高停車格周轉率，板橋區等區的觀光及商圈等假日收費路段照常收費。

交通局停車營運科長許芫綺表示，假日收費路段包含金山區、坪林區、淡水區、八里區、石碇區、板橋、三峽區、鶯歌區、林口區、泰山區、新莊區、五股區、汐止區、深坑、中和區、新店區、三重區及蘆洲區的觀光及商圈路邊汽機車收費停車場。

交通局說，民眾可手機下載行動支付APP歐付寶、Pi錢包、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay與遠傳心生活繳納新北路邊停車費，還可用全國繳費網及4大超商多媒體機查單及繳費。

中秋節 停車格

延伸閱讀

連3晚辦員工、志工中秋節烤肉 苗栗市長：我們是一家人

備戰2026／謝龍介表態再戰台南 李四川備戰新北中？

中秋節有超級月亮+世紀僅見土星合月 氣象署曝賞月指數

中秋佳節來臨 台南路邊停車明暫停收費1天

相關新聞

移民署邀陸配過中秋 分享安徽特有「舞草龍」文化

明天就是一年一度的中秋節，移民署台北市服務站讓在台灣的新住民互相交流不同的中秋文化，日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課...

美化市容 雙北推減法工程 拆老舊陸橋

新北、北市推動城市減法工程，近年拆除低使用率老舊陸橋，新北剩99座人行陸橋，北市尚有74座存留，拆陸橋後人行空間變寬敞，...

星期評論／水果攤都管不好 奢談市政治理

台北市士林夜市「黑心水果攤」惡名遠揚，又傳出不肖業者轉攻西門町繼續坑殺外籍遊客，市府雖稱不定時稽查，各商圈也加強管理，但...

開學2周又逢中秋聚會 北市腸病毒處高峰期

據疾管署監測，8月25日至31日單周，全國腸病毒急門診就診數達1萬4279人次，創5年新高。最新一周腸病毒通報，9月1至...

新北祭孔大典 逾2千人參與

2024年新北祭孔大典昨在板橋體育館登場，結合舞蹈、音樂、戲劇、燈光及影像等多元藝術，主辦單位製作一尊高3米2仿自孔子故...

北市無形文化資產授證 林立正、楊麗花獲殊榮

北市文化局昨在西門紅樓舉辦「藝以人揚-台北市無形文化資產授證典禮」，今年獲肯定藝師，分別是斵琴文化保存者林立正、歌仔戲文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。