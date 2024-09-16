中秋節新北路邊停車免費 觀光區、商圈仍收費

新北市政府交通局今天表示，明天中秋節新北路邊汽機車停車格平日收費路段暫停收費，但因應出遊車潮，提高停車格周轉率，板橋區等區的觀光及商圈等假日收費路段照常收費。

交通局停車營運科長許芫綺表示，假日收費路段包含金山區、坪林區、淡水區、八里區、石碇區、板橋、三峽區、鶯歌區、林口區、泰山區、新莊區、五股區、汐止區、深坑、中和區、新店區、三重區及蘆洲區的觀光及商圈路邊汽機車收費停車場。

交通局說，民眾可手機下載行動支付APP歐付寶、Pi錢包、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay與遠傳心生活繳納新北路邊停車費，還可用全國繳費網及4大超商多媒體機查單及繳費。