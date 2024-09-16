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雲林綠電槓中央 侯友宜：希望傾聽地方聲音

中央社／ 新北16日電

雲林縣政府為了綠電行文中央卻未獲回復引爭議，新北市長侯友宜今天表示，希望中央傾聽地方聲音，地方也會尊重中央，要以這種態度共同面對。

雲林縣府日前表示，7月31日發函經濟部能源署，要求擬訂再生能源總量管制作為及主管機關同意函審查作業規範，發文至今尚未收到任何回復。

侯友宜今天進行市政行程時接受媒體聯訪，媒體詢及他對雲林縣政府為綠電槓中央，台中、南投也為了國土計畫法槓中央的意見。

侯友宜表示，地方政府會反映地方所有居民的心聲，像雲林縣這次的綠電，在整個生態跟產業的過程當中，聽到的聲音，一定會不斷地跟中央反映、不斷地溝通。

他表示，面對問題要多溝通，大家要共同承擔及了解，就像國土計畫一樣，地方也有很多的聲音。希望中央要傾聽地方聲音，地方也會尊重中央，要以這種態度共同面對，共同解決，這才是最重要的部分。

至於陸籍男子搭動力橡皮艇偷渡一事，侯友宜表示，這名男子偷渡動機要釐清楚，在嚴肅的國安議題上，需要檢視人員到底足不足夠以及設備夠不夠強，全力面對偷渡客的邊防問題。

侯友宜 雲林

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