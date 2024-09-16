開學2周又逢中秋聚會 北市腸病毒處高峰期

據疾管署監測，8月25日至31日單周，全國腸病毒急門診就診數達1萬4279人次，創5年新高。最新一周腸病毒通報，9月1至7日全國為1萬4103人次就診，略降3.6％；北市最新一周急門診就診1089人次，比前一周略降1成，近期是中秋群聚高峰期，衛生局提醒，防治腸病毒仍要提高警覺。

腸病毒疫情升溫，北市議員陳宥丞說，目前北市公私立幼兒園因腸病毒停課數有22班，托嬰中心1至8月感染腸病毒停課也有2565人次，停班490班。為避免家長擔心，市府應針對疫情提應對措施，包括每日健康檢查、環境消毒標準、加強學童衛生教育等，隨著疫情升溫，市府也應優化通報系統，確保學校與家長能及時接收到準確的疫情資訊，並設立具體疫情預警機制，確保措施及時到位。

北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，市府有持續密切監控腸病毒疫情，新冠疫情之後，腸病毒較沒有明顯的流行季節變化，今年的確發現疫情有攀升，在7月開學前，衛生局就針對全市近1500所教托幼機構，逐一進入機構檢視有無落實腸病毒防治，包括確認通報系統是否明確、機構內部洗手設施是否完備等，不合格會複檢至合格為止。

北市8月初曾發生1例腸病毒重症，感染型別為克沙奇型，目前小朋友已經康復，今年流行型別以克沙奇為主，衛生局提醒家長，要注意個人防疫，包括用餐前先洗手，有徵狀要減少出席聚會或佩戴口罩。