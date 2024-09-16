北市無形文化資產授證 林立正、楊麗花獲殊榮

北市文化局昨在西門紅樓舉辦「藝以人揚-台北市無形文化資產授證典禮」，今年獲肯定藝師，分別是斵琴文化保存者林立正、歌仔戲文化保存者楊麗花（本名林麗花），北市長蔣萬安出席頒發無形文化資產登錄證書，贈與「藝以人揚」匾額。

楊麗花投身歌仔戲70多年，成就卓越，還投入歌仔戲教學推廣，培養出陳亞蘭、紀麗如等知名歌仔戲演員，將歌仔戲表演藝術推向海外，進入國家級劇場演出，對於歌仔戲推廣、傳承影響甚鉅。蔣萬安感謝楊麗花團隊透過嶄新聲光效果、服裝等，吸引年輕人關注歌仔戲。

林立正則對古琴製作與修復付出數十年心血，在故宮博物院內有其巧手修復的館藏，更不吝將工藝傳承學生，桃李滿天下。林立正說，一張古琴的製作與修復，匠師需同時具備木工、漆藝等多項技藝，1998年創立「梓作坊古琴造作工坊」，推廣傳授斲琴技術，2011年起開展多項傳習計畫及古琴修復紀錄，保存推廣傳統工藝。

文化局表示，9月7日-29日在萬華剝皮寮歷史街區展間進行「斲琴」與「歌仔戲」等無形文化資產特展。