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含牛奶、芝麻等手搖飲加註過敏警語 食藥署鼓勵業者自願標示

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星期評論／水果攤都管不好 奢談市政治理

聯合報／ 本報記者邱書昱

台北市士林夜市「黑心水果攤」惡名遠揚，又傳出不肖業者轉攻西門町繼續坑殺外籍遊客，市府雖稱不定時稽查，各商圈也加強管理，但屢有業者故技重施，卻無力遏止，市長蔣萬安想讓世界走進台北理念蒙塵，若連水果攤都管不好，奢談什麼市政治理？

台灣有「水果王國」美名，色澤飽滿、鮮嫩欲滴的水果擺在攤位，總能吸引觀光客目光。韓星朴信惠今年4月來台造訪士林夜市，被1顆300元芒果價格嚇得卻步；今年8月又傳出香港遊客在西門町水果攤買2袋水果要價659元，兩處都是國際觀光客必遊景點，卻因黑心水果，以不光采的姿態躍上「國際舞台」。

北市商業處聯合稽查雖揪出西門町5家業者價格沒有標示清楚，要求限期改善，若沒有修正，將面臨至少2萬元罰鍰。市府還想在士林夜市設立「良心水果攤」示警，但是執法人員坦言，加大力道巡查當然有用，不過有心哄抬價格的攤商，大可在稽查後重新掛上不同價目表。

南台灣墾丁大街例子殷鑑不遠，2017年起，陸續被爆坐地起價把顧客當「盤子」，即便多次喊改頭換面，時至今日仍重傷不起，國外旅客興致缺缺，連國內旅客也寧可出國，也不願把新台幣留下；北市若持續束手無策，後果沉重。

台灣無良水果攤經查緝多為流動攤商，打游擊騙一個是一個，商圈卻得留下臭名，攸關商譽，自治會也該有所警覺，如寧夏夜市觀光協會嚴厲查察流動攤販，水果切好杯裝或貼上秤好的價格出售，簡單明瞭又避免爭議。

英國文化雜誌「Time Out」剛發布全球2024年夜生活最佳城市排行，台北名列亞洲第二，商圈及市府都該攜手合作，須知千里之堤潰於蟻穴，否則不只商圈名譽掃地，也葬送首都好不容易建立的國際美名。

士林夜市 水果 西門町

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