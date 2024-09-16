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美化市容 雙北推減法工程 拆老舊陸橋

聯合報／ 記者劉懿萱鍾維軒／連線報導
新北市中和區中和高中前陸橋，養工處預計排今年10月初拆除。記者劉懿萱／攝影
新北市中和區中和高中前陸橋，養工處預計排今年10月初拆除。記者劉懿萱／攝影

新北、北市推動城市減法工程，近年拆除低使用率老舊陸橋，新北剩99座人行陸橋，北市尚有74座存留，拆陸橋後人行空間變寬敞，還給城市廣闊天際線。議員提醒，拆除前地面配套要跟上，才能落實人本交通目標。

新店寶橋路通用陸橋本月7日功成身退，是新北升格後拆除的第55座人行陸橋。新北養工處橋隧科長黃柏升預告，下一座待拆人行陸橋在中和高中前，已辦管線遷移作業，預計10月初開拆。

中和區嘉慶里長吳永華說，中和高中前的陸橋過去因道路拓寬，從原先靠近中和高中位置移至現址，距公車站牌有段位置，校門口有導護、教官指揮，且陸橋附近無住家，學生使用陸橋機率幾乎是零。吳也說，陸橋經年未整修，部分樓梯生鏽，已封鎖1年等待拆除，地方期待陸橋拆除後，能迎來乾淨的天際線。

新北今年整體目標是拆除5座人行陸橋，其中淡水國小前的陸橋在評估之列，黃柏升說，這些陸橋通常是早期興建，橋的墩柱等設施影響人行動線，與公所、學校、民代及里長充分討論，並研商配套措施，凝聚共識才會再往前走。

北市原有115座人行陸橋，近年陸續拆除41座陸橋，還有74座存留。新工處表示，每年會檢視陸橋年限，達40年就計畫拆除，交工處同時規畫行穿線等配套措施。

北市新工處科長郭玉仙表示，留下來的陸橋有2類，一種是功能型陸橋，例如跨堤陸橋、連通道、都計空橋或連接學校公園的陸橋，有54座。另一類是路口人行陸橋，有20座，達40年會陸續拆除。

郭玉仙指出，今年7月已拆除45年的南港區向陽人行陸橋，年底會拆除大安區新生南路、和平東路口，大安森林公園旁的人行陸橋，及士林區中正路、文林路口的人行陸橋。

拆陸橋可換來嶄新市容，北市議員顏若芳建議，施工前應擬定強化行人空間的配套措施，檢討周邊人行道連貫性、設置路口行人專用時相、檢討兩段式左轉必要性等，落實人本交通目標。顏也說，北市新工處網站的人行陸橋存廢評估資訊停留在2022年，更新速度太慢。

新北市議員張嘉玲說，之前有居民反映中和區員山路、連城路口因捷運施工，過馬路較危險，雖然離中和高中前陸橋有段距離，盼交通局能做好配套，讓學生、居民通行更安全。

中和 人行道

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