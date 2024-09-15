新北蘆洲最早獨立書店 「阿福的書店」畢業了

新北市蘆洲區最早的獨立書店「阿福的書店」，走過24個年頭，以豐富童書、繪本陪伴許多在地家庭親子成長後，今天舉辦畢業典禮，許多老友都來了，淚眼回味共同陳年往事。

位在蘆洲中正路的「阿福的書店」，一早就看到老闆娘楊雪惠忙進忙出，但她不是在準備開店，而是正為許多老朋友準備點心及飲料，因為，她今天要辦的不是讀書會，而是書店的「畢業典禮」。

許多人陸續到來，很有默契的穿上黃色的書店紀念T恤，相互寒暄，店內書籍已出清得差不多了，楊雪惠對中央社記者笑說，「我們書店開了24年，大家都認識很久了，今天就是大家一起來看回顧的影片，吃一些餐點，還有抽獎」。

回顧過去點點滴滴，楊雪惠表示，以前經濟情況不好，丈夫蕭文福小學畢業就去鐵工廠打工，但是仍認為讀書是很重要的事，因此，蕭文福當兵後進國中唸書。

她說，蕭文福在東海高中唸補校時，白天在書報社當業務，而她當時也半工半讀，在格致高中夜間部就讀，並在書報社當總機，2人因此相識、相戀並決定相守一生。

她說，蘆洲過去沒有什麼書店，2人結婚後為了推廣社區閱讀而在自宅騎樓擺個小書攤，進而在永樂街，後來改到中正路開了「阿福的書店」，每週固定舉辦讀書會，讓父母帶著小小孩來讀繪本、聽故事。而自許是鼓勵閱讀的「種子」，如今學校及圖書館都有許多故事媽媽，也算開花結果了。

她表示，蕭文福於2014年2月16日因心肌梗塞辭世後，為堅持蕭文福推廣閱讀的精神，她和2個孩子仍守著書店，但經營書店不易，還曾在學校兼職賺錢補貼虧損，後因車禍後失去工作，因此，過去多次都因虧損而想放手，都因許多人的協助而再撐下去。

她表示，店前人行道施工許久，來看書買書的客人也少了許多，再加上電子書及網路書城普及，實體書店已不易生存。不敵虧損，7月間就在臉書（Facebook）貼文宣布9月熄燈。

她笑說，關店的決定早就已告知在天上的蕭文福，擲筊得到了應允的聖筊，階段任務完成了該是退場的時侯。雖然不開店了，但是若有人需要，她仍會在網路上幫大家買書籍及文具。

畢業典禮上播放許多泛黃照片，大家看著彼此熟悉的身影笑說，現在胖多了。主持典禮的柯旻錦眼眶泛淚表示，這是大家在一起的共同回憶。

她表示，從書店剛創立到現在畢業典禮，很多朋友都一起參與讀書會到現在，也算是一個完美的結果。迄今20年了，大家及各自子女多在此成長。

楊雪惠的大兒子也從台中趕回來參與書店的畢業典禮，他笑說，從大約國小二年級起，父母就想推廣閱謮，一開始是在住家樓下擺攤賣書，但舉辦讀書會時常找不到地方借場地，爸爸才會想開店推廣閱讀，所以從那時候「我的人生就是跟著書店長大」。

楊雪惠說，今天辦完畢業典禮後，明天開始，就要進行店內的拆除清理了。