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北市人行陸橋還有74座 年底前將拆除安森、文林陸橋

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋已被拆除。本報資料照片
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋已被拆除。本報資料照片

北市原有115座人行陸橋，近年推動「人本交通」，已陸續拆除41座陸橋，還有74座存留。新工處表示，每年會檢討陸橋年限，只要達到40年就會計畫拆除，交工處同時規畫行穿線等配套措施。

北市新工處科長郭玉仙表示，台北市過去有115座人行陸橋，至今已拆除41座，現存74座。留下來的陸橋有2類，一種是功能型陸橋，像是跨堤陸橋、連通道、都計空橋或連接學校公園的陸橋，有54座，不會拆除。

另外就是路口人行陸橋，有20座，年限達40年都會陸續拆除。郭玉仙指出，今年7月就拆除45年的南港區向陽人行陸橋，年底還會拆除大安區新生南路、和平東路口，大安森林公園旁的人行陸橋，以及士林區中正路、文林路口的人行陸橋，2座陸橋年限皆逾40年。

郭玉仙說，新工處每年都會針對人行陸橋拆除進度做檢討，而且要和交工處合作，完成交通配套措施，如調整或增設行人時相號誌、設置庇護島、斜坡道，或是退縮與對齊行人穿越線，保護行人安全，才會拆除老舊的人行陸橋。

相關交通配套措施要完成才能拆除天橋，比方說交工處完成交通配套，調整號誌、庇護島，若一次過不了就會過兩次，或是相關斜坡道、行穿對其退縮做處理，才會拆除天橋，一起合作拆除。

北市議員顏若芳表示，持續評估拆除人行天橋，除了可以還給城市廣闊的天際線外，也可以節省不必要的維護開支，認為在拆除天橋前市府也應擬定強化行人空間的配套措施，一併檢討周邊人行道的連貫性、設置路口行人專用時相、檢討兩段式左轉必要性，才能真正落實人本交通的目標。

顏若芳說，現在新工處網站的人行天橋存廢評估資訊還停留在2022年，已與現況不符，市府拆除天橋也應善盡與地方的溝通責任，尤其要讓資訊公開透明，否則如果資訊不透明、配套措施又未完善之下貿然拆除，只會引起地方更多質疑。

人行道 北市 行人

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