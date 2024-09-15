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影／楊麗花、林立正 獲頒台北市無形文化資產證書

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
台北市長蔣萬安（右）下午在「藝以人揚-113年台北市無形文化資產授證典禮」，頒發證書給傳統表演藝術歌仔戲保存者林麗花（楊麗花）（左二）與傳統工藝斲琴保存者林立正（右二），並與文化局長蔡詩萍合影。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（右）下午在「藝以人揚-113年台北市無形文化資產授證典禮」，頒發證書給傳統表演藝術歌仔戲保存者林麗花（楊麗花）（左二）與傳統工藝斲琴保存者林立正（右二），並與文化局長蔡詩萍合影。記者侯永全／攝影

台北市長蔣萬安下午頒發台北市無形文化資產證書給傳統表演藝術歌仔戲保存者林麗花（楊麗花）與傳統工藝斲琴保存者林立正，蔣萬安致詞感謝兩藝師對無形文化資產的貢獻，讓歌仔戲與斲琴呈現出台北多元文化風貌。

台北市政府文化局為展現對文化資產的重視，下午在西門紅樓舉辦「藝以人揚-113年台北市無形文化資產授證典禮」，致力推廣本土原生劇種歌仔戲的林麗花（楊麗花）與對傳承斲琴不遺餘力的林立正兩位藝師，分別從蔣萬安手中領取無形文化資產證書，以彰顯兩人在各自領域的非凡貢獻。

蔣萬安致詞感謝林麗花與林立正長久對無形文化資產的貢獻，他說，傳統藝術不僅需要在該領域耕耘多年，更需要透過藝術的傳遞時代累積的厚度，成為演示者與傳承者等多元身分。蔣萬安期許透過這項活動，讓市民深度了解傳統表演藝術及工藝，進而成為保存及維護文化資產的一份子。

台北市長蔣萬安（左二）下午在「藝以人揚-113年台北市無形文化資產授證典禮」中，頒發證書及表揚傳統表演藝術歌仔戲保存者林麗花（楊麗花）（右二），林的弟子陳亞蘭（右）與紀麗如出席合影。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左二）下午在「藝以人揚-113年台北市無形文化資產授證典禮」中，頒發證書及表揚傳統表演藝術歌仔戲保存者林麗花（楊麗花）（右二），林的弟子陳亞蘭（右）與紀麗如出席合影。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（右）下午在「藝以人揚-113年台北市無形文化資產授證典禮」，頒發證書給傳統表演藝術歌仔戲保存者林麗花（楊麗花）（左二）與傳統工藝斲琴保存者林立正（右二），兩人也相互握手道賀。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（右）下午在「藝以人揚-113年台北市無形文化資產授證典禮」，頒發證書給傳統表演藝術歌仔戲保存者林麗花（楊麗花）（左二）與傳統工藝斲琴保存者林立正（右二），兩人也相互握手道賀。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安下午出席「藝以人揚-113年台北市無形文化資產授證典禮」，致詞感謝獲頒證書的林麗花（楊麗花）及林立正對無形文化資產的貢獻，讓歌仔戲與斲琴呈現出台北多元文化風貌。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安下午出席「藝以人揚-113年台北市無形文化資產授證典禮」，致詞感謝獲頒證書的林麗花（楊麗花）及林立正對無形文化資產的貢獻，讓歌仔戲與斲琴呈現出台北多元文化風貌。記者侯永全／攝影

文化資產 楊麗花 蔣萬安

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