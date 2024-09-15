影／楊麗花、林立正 獲頒台北市無形文化資產證書

台北市長蔣萬安下午頒發台北市無形文化資產證書給傳統表演藝術歌仔戲保存者林麗花（楊麗花）與傳統工藝斲琴保存者林立正，蔣萬安致詞感謝兩藝師對無形文化資產的貢獻，讓歌仔戲與斲琴呈現出台北多元文化風貌。

台北市政府文化局為展現對文化資產的重視，下午在西門紅樓舉辦「藝以人揚-113年台北市無形文化資產授證典禮」，致力推廣本土原生劇種歌仔戲的林麗花（楊麗花）與對傳承斲琴不遺餘力的林立正兩位藝師，分別從蔣萬安手中領取無形文化資產證書，以彰顯兩人在各自領域的非凡貢獻。