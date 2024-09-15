影／楊麗花、林立正 獲頒台北市無形文化資產證書
台北市長蔣萬安下午頒發台北市無形文化資產證書給傳統表演藝術歌仔戲保存者林麗花（楊麗花）與傳統工藝斲琴保存者林立正，蔣萬安致詞感謝兩藝師對無形文化資產的貢獻，讓歌仔戲與斲琴呈現出台北多元文化風貌。
台北市政府文化局為展現對文化資產的重視，下午在西門紅樓舉辦「藝以人揚-113年台北市無形文化資產授證典禮」，致力推廣本土原生劇種歌仔戲的林麗花（楊麗花）與對傳承斲琴不遺餘力的林立正兩位藝師，分別從蔣萬安手中領取無形文化資產證書，以彰顯兩人在各自領域的非凡貢獻。
蔣萬安致詞感謝林麗花與林立正長久對無形文化資產的貢獻，他說，傳統藝術不僅需要在該領域耕耘多年，更需要透過藝術的傳遞時代累積的厚度，成為演示者與傳承者等多元身分。蔣萬安期許透過這項活動，讓市民深度了解傳統表演藝術及工藝，進而成為保存及維護文化資產的一份子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言