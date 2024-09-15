動力火車代言Uber在廣告車開唱 上路未申請北市將開罰

動力火車代言優步小黃全新「Uber也有小黃」品牌廣告，並創意改編「忠孝東路走九遍」為「忠孝東路攔九遍」，13日在大型遊動廣告車上快閃表演，繞行忠孝東路。不過卻被發現Uber未事前申請上路，台北市交通局今表示會依法開罰。

「優步小黃」提供Uber用戶多元的叫車選擇，Uber觀察，近一年忠孝東路上每5趟Uber上的行程就有1趟是優步小黃，乘車趟次逐年成長。為持續推廣自家品牌，日前邀動力火車與多位YouTuber代言，安排歌手坐上大型廣告車「K歌快閃」，吸引民眾關注。

不過，依據「台北市廣告物管理自治條例」規定，車輛設置遊動廣告應事先向台北市交通局申請許可，且廣告物以張貼、漆繪為原則，並應遵守「道路交通安全規則」規定，如違反第29條規定，未事先申請就上路，將處新台幣6000元到3萬元罰鍰，強制拆除或刷除。

北市交通局運管科長朱宸佐今表示，該車輛確實沒有事先申請就上路，已經違反規定，後續將會裁罰。除了申請許可外，廣告形式僅允許張貼或漆繪，且不得任意變更廣告形式、材料或設置位置，今年累計裁罰7件違規，將會持續稽查；而改裝車輛涉及監理所管轄，將同步請監理所處理。