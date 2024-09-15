樹林保安市場人潮不如預期屢遭點名 新北市場處揭2原因
新北樹林保安市場2022年10月完成整建，然而開幕近2年人潮卻不升反減。據審計處報告資料，保安市場去年人流從年初每月15萬人次，到7月跌破10萬人次，直至10月人流維持7萬上下。新北市場處說，今年市場人流高峰有13.8萬人次，平均每月達9、10萬之間，認為市場辦活動少、部分攤商沒案時出攤影響人潮。
市府斥資9000萬整修樹林保安市場，成為新北首座示範型現代化攤集區。開幕至今近2年，新北審計處指出，規劃設計廠商未依約針對保安市場經營模式可行性評估，但市場處仍審查通過，且設計單位沒研擬相鄰公園矮牆止水方案，讓市場開幕12天就因大雨淹水，同時市場整體人流呈現下降趨勢，跟當初整建目標不符。
新北市場處長李長奎指出，為營造更好的採買環境，保安市場上午7點開始管制車輛進入，但民眾多有騎車採買習慣，導致轉向附近博愛街攤販購買，市場處去年3月調整車輛管制時間，改採平日上午9點至11點半、假日7點半到11點半管制，讓騎車採買的民眾可利用車輛管制前進入。
不過據審計處報告，保安市場人流從2023年初每月約15萬人次，到7月跌破10萬人次，後續每個月在7萬上下徘徊，顯示車輛管制並非人潮流失主因。李表示，去年初適逢開幕初期，市場有舉辦促銷活動，人潮明顯變多，但後續市場自治會舉辦活動意願不高，且部分攤商沒案時出攤等，今年市場人流高峰落在6月達13.8萬人次，最少一個月6.7萬人次，平均每月人潮在9、10萬之間。
至於保安市場不到1年就積淹水，市場處表示，已完成公園側排水系統優化，另在市場外牆上方新增擋風板、導水板，市場內雨水溝新增多處落水口加速排水，同時降低雨水積留在周邊公園回灌至市場可能性，市場已無淹水情況。另針對設計單位，市場處說，依契約規定裁罰設計監造單位違約金，另修正契約書內容，新增可行性評估需求表，往後將依個案需求勾選服務項目，並以此作為審查依據。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言