樹林保安市場人潮不如預期屢遭點名 新北市場處揭2原因

新北樹林保安市場2022年10月完成整建，然而開幕近2年人潮卻不升反減。據審計處報告資料，保安市場去年人流從年初每月15萬人次，到7月跌破10萬人次，直至10月人流維持7萬上下。新北市場處說，今年市場人流高峰有13.8萬人次，平均每月達9、10萬之間，認為市場辦活動少、部分攤商沒案時出攤影響人潮。

市府斥資9000萬整修樹林保安市場，成為新北首座示範型現代化攤集區。開幕至今近2年，新北審計處指出，規劃設計廠商未依約針對保安市場經營模式可行性評估，但市場處仍審查通過，且設計單位沒研擬相鄰公園矮牆止水方案，讓市場開幕12天就因大雨淹水，同時市場整體人流呈現下降趨勢，跟當初整建目標不符。

新北市場處長李長奎指出，為營造更好的採買環境，保安市場上午7點開始管制車輛進入，但民眾多有騎車採買習慣，導致轉向附近博愛街攤販購買，市場處去年3月調整車輛管制時間，改採平日上午9點至11點半、假日7點半到11點半管制，讓騎車採買的民眾可利用車輛管制前進入。

不過據審計處報告，保安市場人流從2023年初每月約15萬人次，到7月跌破10萬人次，後續每個月在7萬上下徘徊，顯示車輛管制並非人潮流失主因。李表示，去年初適逢開幕初期，市場有舉辦促銷活動，人潮明顯變多，但後續市場自治會舉辦活動意願不高，且部分攤商沒案時出攤等，今年市場人流高峰落在6月達13.8萬人次，最少一個月6.7萬人次，平均每月人潮在9、10萬之間。