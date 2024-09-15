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中秋假期返鄉防塞車汐止警交管措施看這裡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
汐止警方在重要路口實施擴大臨檢。記者黃子騰／翻攝
汐止警方在重要路口實施擴大臨檢。記者黃子騰／翻攝

下周二就是中秋節，今年雖沒有連假，但預期仍將湧現大批返鄉過節車潮。汐止警分局為防返鄉及出遊車潮釀成交通壅塞展開超前部署，自13日起至17日於汐止區主要幹道及重要路口編排員警與義交人員進行交通疏導，由警員在交流道口引導民眾利用替代道路，緩解國道尖峰之需求，確保民眾平安順利返家團聚。

汐止警方指出，在連假期間時常查獲酒後駕車情形，為了避免民眾心存僥倖並貫徹酒駕零容忍，汐止警分局於中秋假期期間將加強執行酒駕取締、防制危險駕車暨擴大臨檢等專案勤務，讓酒駕者無所遁形。汐止警昨天晚間執行擴大臨檢時，在康寧路與連峰街口攔查1名騎乘機車的29歲印尼籍陶姓移工，經酒測後發現陶男酒測值達0.9嚴重超標，詢後將他依公共危險罪嫌送辦。

汐止警呼籲民眾在歡聚中秋開心飲宴之餘，仍應遵守「喝酒不開車」原則，若有飲酒可多加利用計程車或代駕服務，切莫貪圖一時之快以免酒駕肇事抱憾終生。

汐止警方於中秋節前夕實施酒駕攔查。記者黃子騰／翻攝
汐止警方於中秋節前夕實施酒駕攔查。記者黃子騰／翻攝
汐止警方於重要路口實施交管預防交通壅塞。記者黃子騰／翻攝
汐止警方於重要路口實施交管預防交通壅塞。記者黃子騰／翻攝
汐止警方攔查涉嫌酒駕的陶姓外籍移工。記者黃子騰／翻攝
汐止警方攔查涉嫌酒駕的陶姓外籍移工。記者黃子騰／翻攝

中秋節 汐止 酒駕

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